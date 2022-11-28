Hangi aylarda hangi balık tüketilmeli?

FIRINDA PİŞİRİN Balıklarınızı galeta ununa buladığınızda daha lezzetli bir tat oluşur. Bu yüzden galeta ununa bulamayı unutmayın. Eğer fırında pişirmeyi düşünürseniz, daha düşük kalori almış olacaksınız. Bununla beraber, sizin için daha pratik bir seçenek olacak.

BAHARAT VE ZEYTİNYAĞI İLE MARİNA EDİN Baharatlar ve zeytinyağı ile marine ederek, yanına domates ve soğan eşliğinde fırına 180-200 derecede pişirilebilirsiniz. İsteğe göre balıklarınızı fırın kağıdı ya da fırın poşetlerinde pişirebilirsiniz. Balığı fırında pişirmek hem kendi suyunda pişmesini sağlayacak hem de sebzelerle bütünleşerek daha lezzetli bir hal alacak.