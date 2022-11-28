Hangi aylarda hangi balık tüketilmeli?

Balık tüketimi kış aylarında daha fazla artıyor. Fakat yaz aylarında da balık tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. Balık yemenin faydaları arasında yağsız protein kaynağı, kemik yapıcı besinler ve kalp sağlığına uygun yağlar yer alır. Öyleyse gelin birlikte balığın faydalarına ve hangi ayda hangi balığın tüketilmesi gerektiğine bir bakalım.
AYLARA GÖRE BALIKLAR
BALIK NASIL PİŞİRİLİR?
Balık çin akla gelen en temel pişirme teknikleri kızartma, ızgarada ya da fırında ve buğulamadır. Genelde kızartma ya da ızgara olarak tercih edilen balıklar, cinsine göre poşe yapılabilir, sotelenebilir. Aynı zamanda şişe geçirip kolaylıkla da pişirebilirsiniz. Kızartma büyük balıklarda da küçük balıklarda da uygulanabilecek bir tekniktir.
Fakat kızartma yapacağınız balıkların yağsız olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz. Aksi halde yemeğiniz güzel olacakken fazla yağlı olabilir. Eğer palamut pişirmeyi düşünüyorsanız öncesinde eşit parçalarda bölmeyi unutmayın!
FIRINDA PİŞİRİN
Balıklarınızı galeta ununa buladığınızda daha lezzetli bir tat oluşur. Bu yüzden galeta ununa bulamayı unutmayın. Eğer fırında pişirmeyi düşünürseniz, daha düşük kalori almış olacaksınız. Bununla beraber, sizin için daha pratik bir seçenek olacak.
BAHARAT VE ZEYTİNYAĞI İLE MARİNA EDİN
Baharatlar ve zeytinyağı ile marine ederek, yanına domates ve soğan eşliğinde fırına 180-200 derecede pişirilebilirsiniz. İsteğe göre balıklarınızı fırın kağıdı ya da fırın poşetlerinde pişirebilirsiniz. Balığı fırında pişirmek hem kendi suyunda pişmesini sağlayacak hem de sebzelerle bütünleşerek daha lezzetli bir hal alacak.
BALIĞIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ
Balıklardan elde edilen omega-3 yağları, öncelikle dokosaheksaenoik asitten (DHA) elde edilir. Beyin ve sinir sisteminde yüksek konsantrasyonda DHA vardır. Bu nedenle, DHA'nın diyet kaynaklarını yemek, beyin ve sinir sistemi sağlığını doğrudan etkileyebilir. Bu yüzden düzenli balık tüketimi oldukça önemlidir.