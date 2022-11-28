İdil Çimrin'den en lezzetli tarifle: "Ruhunuzu ısıtacak kurabiye kokusu"

17'nci ve 18'inci yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde ve tatlarda üretilerek günümüze kadar gelmiş. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





KURU ERİKLİ KURABİYE



MALZEMELER

125 gr. margarin

125 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı kuru erik

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



ÜZERI İÇİN:

Bol pudra şekeri



YAPILIŞI: İlk önce bademlerimizi iri çekip tavaya alıyoruz. Üzerine unu da ilave ederek kısık ateşte kontrollü olarak 5-6 dakika, rengi dönene kadar kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakıyoruz, tamamen buz gibi soğumuş olması gerekiyor. Yoğurma kabına yumuşak margarin ve tereyağını alıyoruz. Üzerine diğer malzemeleri, soğumuş unu ve kuru erikleri koyarak yoğuruyoruz. Yavaş yavaş un ilave ederek kurabiye hamuru kıvamına getiriyoruz. Harçtan parçalar koparıp dilediğimiz şekli veriyoruz, yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip 180 derece fırında pişiriyoruz. Tamamen soğuyunca bol pudra şekeri serpiyoruz.