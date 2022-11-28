İdil Çimrin'den en lezzetli tarifle: "Ruhunuzu ısıtacak kurabiye kokusu"

17'nci ve 18'inci yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde ve tatlarda üretilerek günümüze kadar gelmiş. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
KURU ERİKLİ KURABİYE
MALZEMELER
125 gr. margarin
125 gr. tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı kuru erik
1 su bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
ÜZERI İÇİN:
Bol pudra şekeri
YAPILIŞI: İlk önce bademlerimizi iri çekip tavaya alıyoruz. Üzerine unu da ilave ederek kısık ateşte kontrollü olarak 5-6 dakika, rengi dönene kadar kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakıyoruz, tamamen buz gibi soğumuş olması gerekiyor. Yoğurma kabına yumuşak margarin ve tereyağını alıyoruz. Üzerine diğer malzemeleri, soğumuş unu ve kuru erikleri koyarak yoğuruyoruz. Yavaş yavaş un ilave ederek kurabiye hamuru kıvamına getiriyoruz. Harçtan parçalar koparıp dilediğimiz şekli veriyoruz, yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip 180 derece fırında pişiriyoruz. Tamamen soğuyunca bol pudra şekeri serpiyoruz.
CEVİZLİ KURABİYE
MALZEMELER
1 çay bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta beyazı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
250 gr. yumuşak margarin
4 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 kase ceviz tozu
ÜZERİ İÇİN:
3 yemek kaşığı pudra şekeri
YAPILIŞI: Bütün malzemeleri yoğurarak kurabiye hamurunu hazırlıyoruz. Hamurdan avuç içi kadar parçalar kopartarak yuvarlıyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. 160 derece fırında pişiriyoruz. Fırından çıkar çıkmaz, bir kase içinde karıştırılmış pudra şekeri ve tarçın karışımına bulayarak servis ediyoruz.
REZENELİ KURABİYE
MALZEMELER
1 paket vanilya
1 adet yumurta
100 gr. tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
2 çay bardağı mısır nişastası
1 su bardağı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı kuru rezene
Aldığı kadar un
ÜZERİ İÇİN:
Pudra şekeri
YAPILIŞI: Yoğurma kabının içine tüm malzemeyi koyup karıştırıyoruz. Ardından kaşık ile az az un ilavesi yaparak yoğuruyoruz. Yoğurulan hamuru ister yuvarlayarak şekil verin, isterseniz minik kalıplarla şekillendirin. Fırın tepsisine dizip 180 derece fırında pişiriyoruz. Üzeri çok az pembeleşince fırından alıyoruz. İlk sıcaklığı geçip biraz ılınınca üzerine pudra şekeri serpiyoruz.