İdil Çimrin’den sofralarınızı şenlendirecek menü: Azerbaycan’dan lezzetler...

Azerbaycan mutfağının en önemli özelliği, çeşit zenginliği imiş. Bu zenginlik, bölgeyi gezmiş çeşitli gezginlerin tespitleriyle belgelenmiştir. Bütün yıl boyunca taze sebze ve meyvenin bulunması, bunların tek başına ya da başka doğal besinlerle birlikte uyumlu bir biçimde kullanılması Azerbaycan mutfağının zenginliğini yaratmıştır.
AZERİ AŞI
MALZEMELER
YAPILIŞI: Yasmin pirincini bol tuzlu suda haşlıyoruz. Diriliğini kaybetmeyecek şekilde süzüyoruz. Tereyağını eritiyoruz. Bir tencereye bir miktar tereyağı koyuyoruz üzerine pirincin bir kısmı, tekrar tereyağı, pirinç şeklinde kat kat diziyoruz. Aralara eser miktarda safranı paylaştırıyoruz. En üstüne bir kapak kapatıyoruz ancak kapağın etrafını bir bezle sarıyoruz ve ocağı mum ateşine getiriyoruz, pilavı demlendiriyoruz.
PAYIZ SALATASI
MALZEMELER
YAPILIŞI: Haşlanmış patates, havuç ve yumurtaları rendeliyoruz. Yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Mantarları sote ediyoruz. Kuru soğanları piyazlık doğruyoruz, mantarla birlikte sote ediyoruz. Mayonezle kaymağı karıştırıp tadını hafifletiyoruz. Bir servis kasesinin içine streç film geriyoruz ve mayonezin bir kısmını her tarafına yayıyoruz. Sonra sırasıyla patates, havuç, yumurta, soğanlı mantar sote ve yeşillikleri diziyoruz, tekrar mayonezin bir kısmını sürüyoruz ve tekrar devam ediyoruz. En son mayonezin tamamını döküp her tarafını sıvıyoruz. Kaseyi bir tabağa ters çevirip mısırla süslüyoruz.
AŞKARASI
MALZEMELER
YAPILIŞI: Kuzu etini haşlıyoruz. Ayrı bir yerde tereyağını eritiyoruz ve soğanları karamelize ediyoruz. İyice karamel rengi alan soğanların üzerine haşladığımız etleri koyuyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Suda beklemiş kuru kayısı ve kuru erikleri ilave ediyoruz. Haşlanmış kestaneleri ilave ediyoruz. Tuz ve köri ekleyip biraz da etin haşlama suyundan döküyoruz, kısık ateşte pişiriyoruz.