İftarda Gaziantep’teyiz

YAPILIŞI: Tencerede yarım su bardağı su ve pekmezi karıştırın. Yağı ilave edip, yağ ve pekmez iyice eriyinceye kadar karıştırın. Yarım su bardağı suda nişastayı ezin. Boza kıvamındaki karışımı pekmezli suya azar azar akıtarak karıştırın. İyice koyulaşıp tane tane olunca tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Servis tabağına alıp Antepfıstığı ile süsleyin.
ISPANAKLI KÖMBE
MALZEMELER
İÇ HARCI:
HAMURU İÇİN:
SOSU İÇİN:
YAPILIŞI: Öncelikle hamur malzemelerini bir yoğurma kabına alalım ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edelim. Hazırladığımız hamurumuzun üzerini kapatıp dinlenmeye bırakalım. Daha sonra soğanlarımızı ufak ufak doğrayalım, kavurmak için tenceremize alalım. Bol su ile yıkayıp süzdürdüğümüz ıspanaklarımızı da doğrayalım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine salça ve baharatları da ekleyip iyice karıştıralım, daha sonra ıspanaklarımızı da ekleyip karıştıralım, biraz solunca ateşten alıp bir süzgeçte soğumaya bırakalım. Dinlenmiş olan hamurumuzu 9 eşit beze haline getirelim. Tepsimizi yağlayalım, biraz un yardımıyla bezelerimizi tepsi boyunda açalım. Sıvı yağ ve yoğurtla bir karışım hazırlayalım, her açtığımız hamurun üzerine bu karışımdan bir fırça yardımıyla her yerine yedirerek sürelim. İki kat hamur bir kat harç olmak üzere bezelerimizi bitirelim. Son olarak 3 yemek kaşığı sıvı yağ gezdirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice pembeleşinceye kadar pişirdikten sonra servise hazır.