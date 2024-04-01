İftarda Şanlıurfa’dayız

Neredeyse yapılan her yeni arkeolojik kazıda, Urfa'nın tarihinin biraz daha eskiye uzandığına dair deliller elde ediliyor. İftar için, bakalım Urfalıların en meşhur lezzetleri nelermiş...
PATLICANLI URFA KEBABI
MALZEMELER
YAPILIŞI: Kıyma ve baharatları iyice yoğuruyoruz. Patlıcanları alacalı soyuyoruz ve halka halka kesiyoruz. Tuzlu suya atıp acısının çıkmasını sağlıyoruz. Bir patlıcan halkası, bir parça köfte şeklinde yuvarlak tepsiye arka arkaya diziyoruz. Aralarına köy biberi serpiyoruz. Ortaya dörde bölünmüş domatesi koyuyoruz. Üzerini folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz. PÜF NOKTASI: Dana kıyması kullanacaksanız, mutlaka içine kuyruk yağı ilave etmelisiniz. Aksi halde lezzetli olmayacaktır.
AĞZI YUMUK
HAMURU İÇİN:
YAPILIŞI: Öncelikle hamuru hazırlıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Kıymayı tavaya alıp suyunu salana kadar kapağı kapalı şekilde pişiriyoruz. Suyunu saldıktan sonra kapağı açıp ceviz içini ekliyoruz. Ceviz içlerini ekledikten sonra pul biber, tuz, karabiber ve doğranmış maydanozları ilave ediyoruz. Ocağı kapatıp soğumasını bekliyoruz. Hamurdan bezeler koparıp un alarak merdaneyle tabak büyüklüğünde açıyoruz. Kıymalı harcı ortaya koyuyoruz. Hamurun kenarlarını kat kat kıvırıp kızartıyoruz.
BOSTANA
MALZEMELER
SOS MALZEMESİ:
YAPILIŞI: Bütün sebzeleri doğrayabildiğimiz kadar minik doğrayıp bir kaseye alıyoruz. Yağ, nar ekşisi, pul biber, nane, tuz ve limon suyunu iyice çırpıyoruz. Sosu domates harcıyla buluşturup güzelce karıştırıyoruz. Servis tabağına alıp bekletmeden servis yapıyoruz.