İftarda Şanlıurfa’dayız

Neredeyse yapılan her yeni arkeolojik kazıda, Urfa'nın tarihinin biraz daha eskiye uzandığına dair deliller elde ediliyor. İftar için, bakalım Urfalıların en meşhur lezzetleri nelermiş...

PATLICANLI URFA KEBABI

MALZEMELER

1 kg. orta yağlı koyun kıyması

1 kg. patlıcan

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Pul biber

Kekik

Kuru nane

2 adet köy biberi

1 adet büyük boy domates

YAPILIŞI: Kıyma ve baharatları iyice yoğuruyoruz. Patlıcanları alacalı soyuyoruz ve halka halka kesiyoruz. Tuzlu suya atıp acısının çıkmasını sağlıyoruz. Bir patlıcan halkası, bir parça köfte şeklinde yuvarlak tepsiye arka arkaya diziyoruz. Aralarına köy biberi serpiyoruz. Ortaya dörde bölünmüş domatesi koyuyoruz. Üzerini folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz. PÜF NOKTASI: Dana kıyması kullanacaksanız, mutlaka içine kuyruk yağı ilave etmelisiniz. Aksi halde lezzetli olmayacaktır.





AĞZI YUMUK

Kıyma

Ceviz içi

Tuz

Karabiber

Baharatlar

HAMURU İÇİN:

5 su bardağı un

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz

YAPILIŞI: Öncelikle hamuru hazırlıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Kıymayı tavaya alıp suyunu salana kadar kapağı kapalı şekilde pişiriyoruz. Suyunu saldıktan sonra kapağı açıp ceviz içini ekliyoruz. Ceviz içlerini ekledikten sonra pul biber, tuz, karabiber ve doğranmış maydanozları ilave ediyoruz. Ocağı kapatıp soğumasını bekliyoruz. Hamurdan bezeler koparıp un alarak merdaneyle tabak büyüklüğünde açıyoruz. Kıymalı harcı ortaya koyuyoruz. Hamurun kenarlarını kat kat kıvırıp kızartıyoruz.





BOSTANA

MALZEMELER

3 adet orta boy domates

3 adet yeşil sivri biber

2 adet taze soğan

1 adet küçük kırmızı kuru soğan

Yarım demet maydanoz

SOS MALZEMESİ:

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pulbiber veya isot

1 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı nar ekşisi

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Bütün sebzeleri doğrayabildiğimiz kadar minik doğrayıp bir kaseye alıyoruz. Yağ, nar ekşisi, pul biber, nane, tuz ve limon suyunu iyice çırpıyoruz. Sosu domates harcıyla buluşturup güzelce karıştırıyoruz. Servis tabağına alıp bekletmeden servis yapıyoruz.