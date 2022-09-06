Isırdığınızda kütür kütür ses çıkacak! İşte turşu kurarken mutlaka eklemeniz gereken 2 malzeme...

Ev yapımı turşuları pek çok yemeğimizin yanında ikram etmekten keyif alıyoruz. Canınız ekşi bir şeyler tatmak istediğinde, bu lezzetli turşulardan bir ya da iki dilimin tadını atıştırmalık olarak bile çıkarabilirsiniz. Salatalığın kalorisi düşüktür ve yüksek bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Peki kütür kütür salatalık turşusu nasıl yapılır? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 06.09.2022 12:23 PAYLAŞ ABONE OL

Salatalık turşusu sağlığa oldukçu faydalı bir besindir. Tam bir antioksidan kaynağı olan bu besin tüm vücudunuzu yenileyecek, sağlığınızı koruyacak….

EV YAPIMI TURŞUNUN FAYDALARI NELERDİR? Turşu; bağışıklığı güçlendiren mucize bir besindir. Sizi hastalıklardan korur, vücudunuzda oluşacak kötü bakteri ve iltihapları önler. Sindirim sistemini düzenler. Kolesterolü düşürür ve idrar yolu enfeksiyonunu da azaltır. Ayrıca turşu antioksidan açısından oldukça zengindir. Bağırsak sağlığınıza da olumlu etkisi vardır. Turşu yaparken dikkat edilmesi gereken bir önemli ayrıntı ise; kullanılan alet ve ekipmanların temiz olduğundan, yiyecek kalıntısı olmadığından emin olunmalıdır. Bunun için tüm alet ve ekipmanlar sıcak deterjanlı su ile iyice yıkayıp durulamanız önemli.