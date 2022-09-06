Isırdığınızda kütür kütür ses çıkacak! İşte turşu kurarken mutlaka eklemeniz gereken 2 malzeme...

Salatalık turşusu sağlığa oldukçu faydalı bir besindir. Tam bir antioksidan kaynağı olan bu besin tüm vücudunuzu yenileyecek, sağlığınızı koruyacak….
EV YAPIMI TURŞUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Turşu; bağışıklığı güçlendiren mucize bir besindir. Sizi hastalıklardan korur, vücudunuzda oluşacak kötü bakteri ve iltihapları önler. Sindirim sistemini düzenler. Kolesterolü düşürür ve idrar yolu enfeksiyonunu da azaltır. Ayrıca turşu antioksidan açısından oldukça zengindir. Bağırsak sağlığınıza da olumlu etkisi vardır. Turşu yaparken dikkat edilmesi gereken bir önemli ayrıntı ise; kullanılan alet ve ekipmanların temiz olduğundan, yiyecek kalıntısı olmadığından emin olunmalıdır. Bunun için tüm alet ve ekipmanlar sıcak deterjanlı su ile iyice yıkayıp durulamanız önemli.
KAYA TUZU VE SİRKE KULLANIN
Turşu yaptığımızda, turşularımız istediğimiz gibi olmayabiliyor. Bazen yanlış uyguladığımız bir formülle tüm lezzetini kaçırırız ve emeklerimiz boşa gitmiş olur. Öncelikle turşu yapacağınız ürünü iyice yıkamalısınız. Turşu kurarken kararma yaşanmaması için sofra tuzu kullanılmamalı, turşuluk kaya tuzu kullanılmalı. Genelde sofra tuzu kullanmak gibi hata yapılıyor, bu büyük bir yanlış! Ayrıca turşunun beyaz sirke ile yapılması, meyve sirkelerinin lezzetinin sirkeye geçmesini önler. Son olarak ise seçtiğiniz ürün kesinlikte çürük olmamalı. Taze ve körpe ürünler seçmeniz turşunuzun kütür kütür olması için yeterli olacaktır.
TOZ BAHARAT KULLANMAYIN
Turşu kurarken kesinlikle cam bir kavanoz ya da seramik bir ürün ile turşunuzu yapmalısınız. Tuz ve asit ile reaksiyona giren bakır, demir, çinko gibi malzemelerden yapılmış kaşık, tencere gibi ekipmanlar kullanmak zararlıdır. Ayrıca turşuda kullanılan baharatların, uzun süre beklememiş olması çok önemlidir. Bu baharatları kullanmak turşunuzun kararmasına sebep olacaktır.
TURŞU NASIL YAPILIR?
Cam bir kavanozun içine, salatalığı yıkadıktan sonra içine yerleştirin. Sonra diğer malzemeleri ekleyin. En son ağzına kadar su ile doldurun ve ağzını hava almayacak, sıkı bir şekilde kapatın. Dilerseniz sarımsak ekleyebilirsiniz.