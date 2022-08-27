Kahvaltıların demirbaşı! Sıra dışı yumurta pişirme teknikleri

Yumurta dendiğinde aklımıza ilk tavuk yumurtası gelse de devekuşu, bıldırcın, kaz, ördek ve hindi yumurtası da tüketilir. En çok tüketilenler arasında ise tavuk yumurtası geliyor. Şimdi size söyleyeceğim tekniklerle yumurtanın lezzetini eşsiz kılacaksınız.
YUMURTA PİŞİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Yumurtada dikkat etmeniz gereken önemli şey tazeliği. Özellikle hamur işi yiyecekler de kullanacaksanız kesinlikle oda sıcaklığında olması çok önemli. Son olarak önemli bir nokta ise yumurtayı herhangi bir yemekte kullanmadan önce ayrı bir kap içerisinde kırarak yumurtanın durumunu gözlemlemeli, karışan kabuklardan arındırılmalıdır.
POŞE YUMURTA
Yumurtalarınızın taze olup olmadığını kontrol edin; yumurtalar ne kadar taze olursa, haşlamak o kadar kolay olur. Ardından bir kap su alın. Tek ihtiyacınız olan bu aslında.
BULUT YUMURTA
Yumurtaları önce bir kaseye kırın. Bir pet şişe yardımıyla sarısını pet şişeye alın. İyice köpürterek çırptığınız beyazını tavada pişirin. Daha sonra üzerine sarısını koyun. Böylece bulut yumurtamız hazır.
HAŞLANMIŞ YUMURTALARINIZI GALETA UNUNA BATIRIN
Yapmanız gereken şey aslında çok basit. Yumurtayı 6 dakika kaynar suda haşlayın. Haşlanınca kabuklarını soyduğunuz yumurtayı galeta ununa bulayın ve kızdırılmış yağa atın. Kızarana kadar pişirin. Çok fazla yağ çekmesini önlemek için bir kaba kağıt havlu serin böylece fazla yağı çekmiş olacak.
POŞETTE OMLET PİŞİRİN
Bunu duyunca çok şaşırabilirsiniz. Fakat poşette omlet yapabilirsiniz. Suya dayanaklı vakumlu mutfak poşetlerinin içine kırdığınız yumurtaları kaynar suyun içine atın ve pişmesini bekleyin. Yumurtanızın daha lezzetli olduğunu göreceksiniz.