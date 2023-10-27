Kahvaltının yıldızı yumurtayı saniyeler içinde soymanıza yarayan yöntem

Haşlanmış yumurtayı soyarken yapılan bazı hatalar kabuğunu soyulmasını daha da zorlaştırır. Bu hatalardan birisi, yumurtayı kaynar suyun içerisine koymaktır bu işlem sonucundan yumurtanın kabukları çatlayarak soyulması zor bir hal alır.
Bir diğer hata ise yumurtayı haşlayıp soğuk suda beklettikten sonra kabuğunun hemen soyulmaya çalışılmasıdır bu durum sonucunda kabuklar daha zor bir şekilde ayrılır.
Haşlanmış yumurtanın soyulmasını zorlaştıran bir başka hata ise yumurtanın aşırı haşlanmasıdır. Yumurta uzun süre boyunca haşlandığında beyaz kısmı sert bir kıvam alır ve kabukların soyulması zorlaşır.
YUMURTANIN KABUĞUNU SANİYELER İÇİNDE SOYABİLMEK İÇİN…
Yumurtayı haşladıktan sonra ilk olarak kabuğunun çatlamasına neden olacak birkaç delik oluşturun. Ardından yumurtayı kapalı bir kabın içerisine yerleştirerek çalkalayın. Yumurtanın kabuğu içerisindeki hava sayesinde kolayca çatlar böylece kolay bir şekilde yumurtanın kabuğundan kurtulabilirsiniz.
Haşlanmış yumurtanın kabuklarını hızlı soyabilmek için kullanabileceğiniz diğer yöntemler ise şöyle;
KARBONAT EKLEYİN
Yumurtanın kabuklarını kolay bir biçimde soyabilmek için haşlamadan önce suyun içine 1 çay kaşığı kadar karbonat ilave edin. Bu yöntem sayesinde yumurtanın kabuklarını kolaylıkla soyabilirsiniz.
BOŞLUK OLUŞTURUN
Haşlanmış yumurtayı kısa süre içerisinde soyabilmek için kaşık kullanabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak yumurtayı istediğiniz kıvama gelene kadar haşlayın. Yumurta haşlandıktan sonra, yumurtanın yüzeyinde kullandığınız kaşık kadar boşluk oluşturun. Ardından kaşık yardımıyla boşluktan yumurtayı hızlı bir şekilde çıkarabilirsiniz.
TUZLU SUDA HAŞLAYIN
Yumurtayı sadece suda haşlamak yerinde tuzlu suda haşlamak, yumurtanın kabuklarının daha kısa süre içerisinde soyulmasını sağlar. Bu nedenle haşlanmış yumurtayı kısa sürede soyabilmek için tuzlu suda haşlayabilirsiniz.
SİRKE DAMLATIN
Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soyabilmek için sirke kullanabilirsiniz. Sirke kullanmak kolay soyulmasını sağlamanın yanı sıra yumurtanın çatlayıp dağılmasını da engeller.
Yumurtayı haşlamadan önce haşlayacağınız suyun içerisine birkaç damla sirke damlatın. Yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum sirke sayesinde kolay bir biçimde sökülür bu sayede haşlanmış yumurtayı hızlı bir biçimde soyabilirsiniz.