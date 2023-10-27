Kahvaltının yıldızı yumurtayı saniyeler içinde soymanıza yarayan yöntem

Haşlanmış yumurtayı soyarken yapılan bazı hatalar kabuğunu soyulmasını daha da zorlaştırır. Bu hatalardan birisi, yumurtayı kaynar suyun içerisine koymaktır bu işlem sonucundan yumurtanın kabukları çatlayarak soyulması zor bir hal alır.

Bir diğer hata ise yumurtayı haşlayıp soğuk suda beklettikten sonra kabuğunun hemen soyulmaya çalışılmasıdır bu durum sonucunda kabuklar daha zor bir şekilde ayrılır.

Haşlanmış yumurtanın soyulmasını zorlaştıran bir başka hata ise yumurtanın aşırı haşlanmasıdır. Yumurta uzun süre boyunca haşlandığında beyaz kısmı sert bir kıvam alır ve kabukların soyulması zorlaşır.