Kıyma İle Ne Yapılır? Kolay, Pratik, Tencerede ve Fırında Kıymayla Yapılan Yemekler Nelerdir?

Kıyma ile ne yapılır sorusu gündelik hayatta birçok insanın sorduğu ve araştırdığı başlıklardan biridir. Her gün yemek telaşıyla yanıp tutuşan insanlar kolay, pratik, tencerede ve fırında kıymayla yapılan yemekler nelerdir diye araştırma yapmakta ve bu sorularına cevap aramaktadır. İş, okul, ev arasında sıkışan insanlar için, pratik ve kolay tarifler çok önemlidir. Biz de bu yazımızda kıyma ile ne yapılır sorusunu sizler için cevapladık. Yazının geri kalanına metnimizden ulaşabilirsiniz.

Kıyma ile Ne Yapılır?

Kıyma, Türkiye'de oldukça yaygın ve popüler bir gıda malzemesidir. Etin çok ince şekilde makinada ya da elle çekilmiş haline denen kıyma, Türkiye'de yaygın olarak dana, koyun ve kuzudan elde edilmektedir. Hindi ve tavuk kıymasına da sıklıkla olmasa dahi rastlamak mümkündür. Çekme işleminde kıyma makinesi, dişli öğütücü, zırh veya mutfak robotu gibi cihazlar kullanılabilir. Türkiye'de bu kadar sıklıkla tercih edilmesi sebebiyle birçok yemeğin içerisine katılan kıymanın Türk geleneğinde rolü ve önemi büyüktür. Özellikle Ali Nazik, tarhana çorbası, karnıyarık ve her türlü köfte yemeğinde kullanılan kıyma, birçok kebapta da kullanılmaktadır. Anadolu'da geleneksel olarak kuyruk yağı ile pişirilen taze et kıymasının pişmiş hali, kaplarda soğutulunca birlikte pişirildiği yağı ve etin içindeki doğal jelatin sayesinde oda sıcaklığında donmakta ve bozulmadan saklanabilmektedir. Uzun süre sonra bile her öğün bir parça kırılıp sebze ve tahıl ağırlıklı yemeklere katılarak ailenin protein ihtiyacını düzenli karşılamaya yarayan bu ürünün pişirilip donmuş haline de kıyma denmektedir. Bazı yörelerde testilere bastırılarak saklandığı da bilinmektedir.

Aşağıda kıyma ile yapılabilecek bazı yemeklerin listesine ulaşabilirsiniz.

Kıymalı Börek: Kıyma, soğan, sarımsak ve baharatlarla hazırlanan bir iç harçla hazırlanan yufka böreği.

Kıymalı Pide: Kıyma, soğan, domates ve baharatlarla hazırlanan bir pide iç harcı ile hazırlanan lezzetli bir yemek.

İçli Köfte: Kıyma, pirinç, soğan ve baharatlarla hazırlanan bir iç harçla hazırlanan bir tür köfte.

Kıymalı Pizza: Pizza hamurunun üzerine kıyma, domates sosu, kaşar peyniri ve sebzelerle hazırlanan lezzetli bir pizza.

Kıymalı Mantı: Hamur parçalarının içine kıymalı iç malzeme konularak hazırlanan bir Türk yemeği.

Kıymalı Lahmacun: Hamurun üzerine kıymalı iç malzeme, domates, biber, soğan gibi sebzelerle hazırlanan bir lezzetli Türk yemeği.

Kıymalı Patates Köftesi: Patates, kıyma, soğan ve baharatlarla hazırlanan bir köfte.

Kıymalı Yumurta: Kıyma, yumurta, soğan ve baharatlarla hazırlanan bir tür omlet.

Kıymalı Pilav: Kıyma, pirinç, sebzeler ve baharatlarla hazırlanan bir tür pilav.

Kıymalı Makarna: Kıymalı soslu makarna, kıyma, domates sosu, soğan ve baharatlarla hazırlanan bir makarna yemeği.

Kolay, Pratik, Tencerede ve Fırında Kıymayla Yapılan Yemekler Nelerdir?

Kıymayla yapılan yemekler oldukça çeşitlidir ve tencerede, tavada veya fırında yapılabilmektedir. Kıymalı yemekler genellikle pratik yemekler arasında yer almakta ve hızlı bir şekilde piştiği için hazırlama süresi kısa olmaktadır. Ayrıca kıymalı yemeklerin malzemeleri de genellikle evde bulunan yaygın malzemelerdir. Tencerede, fırında veya tavada pişirilebilen kıymalı yemeklerin birçok çeşidi vardır ve çoğu yemekler kolayca hazırlanabilir. Dolayısıyla kıymalı yemekler, pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanabilen lezzetli seçeneklerdir. İşte kolay ve pratik olarak hazırlayabileceğiniz bazı kıymalı yemekler:

Tencerede yapılan kıymalı yemekler:

Kıymalı Patates Yemeği

Kıymalı Bezelye Yemeği

Kıymalı Kabak Yemeği

Kıymalı Ispanak Yemeği

Kıymalı Biber Dolması

Kıymalı Lahana Dolması

Kıymalı Kuru Fasulye

Kıymalı Nohut Yemeği

Kıymalı Mantarlı Pilav

Kıymalı Mercimek Çorbası

Fırında yapılan kıymalı yemekler:

Fırında Kıymalı Patates Graten

Fırında Kıymalı Sebzeli Makarna

Fırında Kıymalı Patlıcan

Fırında Kıymalı Mantar

Fırında Kıymalı Karnabahar

Fırında Kıymalı Patates Kızartması

Fırında Kıymalı Börek

Fırında Kıymalı Muska Böreği

Fırında Kıymalı Kabak Mücveri

Fırında Kıymalı Patatesli Köfte

Tavada yapılan kıymalı yemekler:

Kıymalı Börek

Kıymalı Pide

Kıymalı Sucuklu Yumurta

Kıymalı Mantar Sote

Kıymalı Patates Kavurma

Kıymalı Kaşarlı Patates Kızartması

Kıymalı Ispanak Sote

Kıymalı Pırasa Sote

Kıymalı Biber Sote

Kıymalı Nohutlu Pilav