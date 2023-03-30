Kıyma İle Ne Yapılır? Kolay, Pratik, Tencerede ve Fırında Kıymayla Yapılan Yemekler Nelerdir?

Kıyma ile ne yapılır sorusu gündelik hayatta birçok insanın sorduğu ve araştırdığı başlıklardan biridir. Her gün yemek telaşıyla yanıp tutuşan insanlar kolay, pratik, tencerede ve fırında kıymayla yapılan yemekler nelerdir diye araştırma yapmakta ve bu sorularına cevap aramaktadır. İş, okul, ev arasında sıkışan insanlar için, pratik ve kolay tarifler çok önemlidir. Biz de bu yazımızda kıyma ile ne yapılır sorusunu sizler için cevapladık. Yazının geri kalanına metnimizden ulaşabilirsiniz.
Kıyma, Türkiye'de oldukça yaygın ve popüler bir gıda malzemesidir. Etin çok ince şekilde makinada ya da elle çekilmiş haline denen kıyma, Türkiye'de yaygın olarak dana, koyun ve kuzudan elde edilmektedir. Hindi ve tavuk kıymasına da sıklıkla olmasa dahi rastlamak mümkündür. Çekme işleminde kıyma makinesi, dişli öğütücü, zırh veya mutfak robotu gibi cihazlar kullanılabilir. Türkiye'de bu kadar sıklıkla tercih edilmesi sebebiyle birçok yemeğin içerisine katılan kıymanın Türk geleneğinde rolü ve önemi büyüktür. Özellikle Ali Nazik, tarhana çorbası, karnıyarık ve her türlü köfte yemeğinde kullanılan kıyma, birçok kebapta da kullanılmaktadır. Anadolu'da geleneksel olarak kuyruk yağı ile pişirilen taze et kıymasının pişmiş hali, kaplarda soğutulunca birlikte pişirildiği yağı ve etin içindeki doğal jelatin sayesinde oda sıcaklığında donmakta ve bozulmadan saklanabilmektedir. Uzun süre sonra bile her öğün bir parça kırılıp sebze ve tahıl ağırlıklı yemeklere katılarak ailenin protein ihtiyacını düzenli karşılamaya yarayan bu ürünün pişirilip donmuş haline de kıyma denmektedir. Bazı yörelerde testilere bastırılarak saklandığı da bilinmektedir.
Aşağıda kıyma ile yapılabilecek bazı yemeklerin listesine ulaşabilirsiniz.
Kıymalı Börek: Kıyma, soğan, sarımsak ve baharatlarla hazırlanan bir iç harçla hazırlanan yufka böreği.
Kıymalı Pide: Kıyma, soğan, domates ve baharatlarla hazırlanan bir pide iç harcı ile hazırlanan lezzetli bir yemek.
İçli Köfte: Kıyma, pirinç, soğan ve baharatlarla hazırlanan bir iç harçla hazırlanan bir tür köfte.
Kıymalı Pizza: Pizza hamurunun üzerine kıyma, domates sosu, kaşar peyniri ve sebzelerle hazırlanan lezzetli bir pizza.
Kıymalı Mantı: Hamur parçalarının içine kıymalı iç malzeme konularak hazırlanan bir Türk yemeği.
Kıymalı Lahmacun: Hamurun üzerine kıymalı iç malzeme, domates, biber, soğan gibi sebzelerle hazırlanan bir lezzetli Türk yemeği.
Kıymalı Patates Köftesi: Patates, kıyma, soğan ve baharatlarla hazırlanan bir köfte.
Kıymalı Yumurta: Kıyma, yumurta, soğan ve baharatlarla hazırlanan bir tür omlet.
Kıymalı Pilav: Kıyma, pirinç, sebzeler ve baharatlarla hazırlanan bir tür pilav.
Kıymalı Makarna: Kıymalı soslu makarna, kıyma, domates sosu, soğan ve baharatlarla hazırlanan bir makarna yemeği.
Kıymayla yapılan yemekler oldukça çeşitlidir ve tencerede, tavada veya fırında yapılabilmektedir. Kıymalı yemekler genellikle pratik yemekler arasında yer almakta ve hızlı bir şekilde piştiği için hazırlama süresi kısa olmaktadır. Ayrıca kıymalı yemeklerin malzemeleri de genellikle evde bulunan yaygın malzemelerdir. Tencerede, fırında veya tavada pişirilebilen kıymalı yemeklerin birçok çeşidi vardır ve çoğu yemekler kolayca hazırlanabilir. Dolayısıyla kıymalı yemekler, pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanabilen lezzetli seçeneklerdir. İşte kolay ve pratik olarak hazırlayabileceğiniz bazı kıymalı yemekler:
Tencerede yapılan kıymalı yemekler:
Kıymalı Patates Yemeği
Kıymalı Bezelye Yemeği
Kıymalı Kabak Yemeği
Kıymalı Ispanak Yemeği
Kıymalı Biber Dolması
Kıymalı Lahana Dolması
Kıymalı Kuru Fasulye
Kıymalı Nohut Yemeği
Kıymalı Mantarlı Pilav
Kıymalı Mercimek Çorbası
Fırında yapılan kıymalı yemekler:
Fırında Kıymalı Patates Graten
Fırında Kıymalı Sebzeli Makarna
Fırında Kıymalı Patlıcan
Fırında Kıymalı Mantar
Fırında Kıymalı Karnabahar
Fırında Kıymalı Patates Kızartması
Fırında Kıymalı Börek
Fırında Kıymalı Muska Böreği
Fırında Kıymalı Kabak Mücveri
Fırında Kıymalı Patatesli Köfte
Tavada yapılan kıymalı yemekler:
Kıymalı Börek
Kıymalı Pide
Kıymalı Sucuklu Yumurta
Kıymalı Mantar Sote
Kıymalı Patates Kavurma
Kıymalı Kaşarlı Patates Kızartması
Kıymalı Ispanak Sote
Kıymalı Pırasa Sote
Kıymalı Biber Sote
Kıymalı Nohutlu Pilav