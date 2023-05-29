Meğer bunca zaman yanlış anlamışız! Süzgeci bir daha asla bu şekilde kullanmayacaksınız…

Bir influencer, insanların süzgeci ne denli yanlış kullandığına dair yaptığı yorumla gündeme geldi. Temel tariflerden makarna haşlamak, sebze pişirmek gibi eylemlerin sonucunda mutlaka süzme işlemi kullanıyoruz, fakat bu süzme işlemi esnasında ufak bir tersten işlem yapmak her şeyi çok daha kolay hale getirilebilir.

62.000'den fazla beğeni alan gönderide, makarnayı lavabonun üzerindeki bir kase gibi içine dökerek insanların genellikle nasıl yaptığını gösterdi.

@cookingcards tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan video, hayranlara yiyecek ve suyu kevgir içine dökmemeleri gerektiğini, kevgiri tavaya koymaları gerektiğini gösterdi.

Ancak sözde "doğru" yolu gösterdiğini söylediği videoda, kapak gibi kabaca tencere büyüklüğünde bir kevgir yerleştirdiler ve suyu lavaboya boşaltmak için kullandı. "Süzgeci yanlış kullanıyorsunuz..." başlıklı bu video, oldukça ilgi çekti.

TikTok izleyicileri, "dahi" olduğunu beyan eden yorumları aldıklarında hack karşısında şaşkına döndüler.