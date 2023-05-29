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Meğer bunca zaman yanlış anlamışız! Süzgeci bir daha asla bu şekilde kullanmayacaksınız…

Süzgeç kullanmanın oldukça basit olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bunca zaman süzgeçleri yanlış kullandığımızı biliyor muydunuz? Sosyal medyada bir fenomen, işte süzgeç kullanımıyla ilgili pek görmediğimiz bir teknik paylaştı ve binlerce tepki aldı. İşte o ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:52
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Meğer bunca zaman yanlış anlamışız! Süzgeci bir daha asla bu şekilde kullanmayacaksınız…

Bir influencer, insanların süzgeci ne denli yanlış kullandığına dair yaptığı yorumla gündeme geldi. Temel tariflerden makarna haşlamak, sebze pişirmek gibi eylemlerin sonucunda mutlaka süzme işlemi kullanıyoruz, fakat bu süzme işlemi esnasında ufak bir tersten işlem yapmak her şeyi çok daha kolay hale getirilebilir.

@cookingcards tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan video, hayranlara yiyecek ve suyu kevgir içine dökmemeleri gerektiğini, kevgiri tavaya koymaları gerektiğini gösterdi.

62.000'den fazla beğeni alan gönderide, makarnayı lavabonun üzerindeki bir kase gibi içine dökerek insanların genellikle nasıl yaptığını gösterdi.

Ancak sözde "doğru" yolu gösterdiğini söylediği videoda, kapak gibi kabaca tencere büyüklüğünde bir kevgir yerleştirdiler ve suyu lavaboya boşaltmak için kullandı. "Süzgeci yanlış kullanıyorsunuz..." başlıklı bu video, oldukça ilgi çekti.

TikTok izleyicileri, "dahi" olduğunu beyan eden yorumları aldıklarında hack karşısında şaşkına döndüler.

Bir kullanıcı "Gerçek bir dahi" yorumda bulunurken, bir diğeri; artık lavaboda görmek istemediği makarnalar sayesinde daha mutlu olacağını belirtti.

@cookingcards How to use a colander the right way #cooking #colander #kitchentip ♬ In My Mind (feat. Crystal Waters) - Never Dull


Fakat bazı kullanıcılar, yiyeceklere bu şekilde daha fazla bakteri bulaştığını iddia ederek bu ipucunun hatalı olduğunu belirtti.

Örneğin; bir takipçi; "süzgecin tabanı, bakteri dolu lavabonuzdaydı ve siz onu makarnanızın üzerine koydunuz" yorumunda bulunarak tepki gösterdi.

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