Menemen yaz kış demeden tüketilebilen yemek çeşitlerinden biridir. Sabah kahvaltısında tüketilebileceği gibi akşam yemeği olarak da tercih edilebilen bir yemektir. Son dönemlerde birçok kişi menemenin yanına hangi yemek türlerinin yakıştığını merak etmektedir. Bu içeriğimizde sizler için menemenin yanına ne gider, menemenin yanına ne yapılır, hangi çorba ve salata yakışır gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Menemenin Yanına Ne Gider?

Sabah kahvaltısı denildiğinde ilk akla gelen yemek türlerinden biri menemendir. Menemenin birçok farklı çeşidi mevcuttur. Ancak çoğunlukla yumurta, biber, domates gibi malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Arzuya göre içerisine kaşar peyniri, beyaz peyniri ve çeşitli baharatlar da eklenebilmektedir. Menemenle ilgili merak edilen ve pek çok kişi tarafından da araştırılan konulardan biri menemenin yanına pilav gider mi konusudur. Menemenin yanına pilav türevleri çok fazla tercih edilmemektedir. Menemenin yanına yakışabilecek bazı yemek türleri şunlardır:

Patates kızartması

Makarna

Cacık

Simit

Pişi

Tava böreği

Sigara böreği

Fransız tostu

Poğaça

Gözleme

Yukarıda sıraladığımız yiyecekleri menemenin yanında yapabilirsiniz. Bu yiyecek çeşitleri dışında tercihinizi çorbadan yana kullanmak isterseniz; patates çorbası, mercimek çorbası ya da tarhana çorbası yapabilir ve menemenin yanında tüketebilirsiniz.

Menemenin Yanına Hangi Salata Gider?

Menemenin yanında daha hafif bir yiyecek yemeyi isteyenler tercihini salata türlerinden yana kullanabilir. Hem pratik hem de oldukça lezzetli olan salata türlerinden biri peynir salatasıdır. Menemen yemeğinin yanına kolay bir şekilde peynir salatası yapabilirsiniz. Menemen yalnızca kahvaltı öğünlerinde değil, öğle ya da akşam yemeklerinde tüketilen bir lezzettir. Günümüzde birçok kişi menemenle hangi yemeklerin yapıldığını merak etmektedir. Menemen ile yapılan yemekler arasında aşağıdaki yemekler yer almaktadır: