Meyvelerin hızlı bozulmasını önlüyor! Sıcak su etkisine inanamayacaksınız

Tezgahta duran en taze meyveleri seçtiniz, eve gelip özenle dolaba yerleştirdiniz. Aradan birkaç gün geçti ve iştahla meyveleri yemek için dolaba yöneldiniz. Yarısı çürümüş diğer yarısı ise çürümeye yüz tutmuş meyvelerle mi karşılaştınız? Bu yazıda meyvelerinizin daha geç bozulması için gereken tüm bilgileri bulacaksınız!

ÇİLEK NEDEN ÇABUK BOZULUR?

Çilek, üzerinde bulunan küf sporları nedeniyle diğer meyvelerden çok daha çabuk bozulmaktadır. Küf sporları bitki ve hayvanların üzerinde yaşayan mikroskobik mantarlardır. Tam olarak kaç küf türü olduğunu bilinmemekle beraber 300.000'den fazla farklı tür olduğu tahmin edilmektedir. Bu mikroskobik canlılar, havada kolayca yayılabildiği ve bitkiden bitkiye geçebildiği için kontrol altına alınmaları olanaksızdır.

Yaklaşık yüzde 92'si su olan çilekler, toplandıktan sonra hızla bozulma eğilimindedir. Bu durum küf oluşması riskini de artırır. Çoğunluğu sudan oluşan böğürtlen meyvesi, koparıldığı andan itibaren su kaybetmeye başlar ve etrafa yaydıkları nem küfün daha hızlı oluşmasına ortam hazırlar.

Küfler genellikle daha sıcak ortamları tercih etse de, yapılan araştırmalar buzdolabı sıcaklığında da büyüyebileceklerini göstermektedir. Uzmanlar küf oluşumunu engellemek için buzdolabınızı sık sık karbonatlı suyla temizlemenizi ve nem oranını yüzde 40'ın altında tutmanızı önermektedir.