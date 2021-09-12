Mutfakta bu hatayı sakın yapmayın!

Mutfağınızda harikalar yaratmak için ihtiyacınız olan ve "yapmamanız" gereken püf noktalarını sizler için derledik. Bu sayede aslında zor olduğunu düşündüğünüz birçok ayrıntı aslında çok kolay hale gelebilir. İşte o püf noktaları…

YUMURTALARI BUZDOLABINDA TUTMAYIN

Aslında yumurtaları buzdolabında değil oda sıcaklığında tutmak gerekiyor. Bu sayede yumurta beyazlarını çırpmanız gerektiğinde en iyi sonuçları alabilirsiniz.

PATATESLERİ PİŞİRMEDEN ÖNCE YIKAYIN

Patatesleri fırında pişireceksiniz, yeterince gevrek olabilmeleri için 30 dakika suya koymanız, yıkamanız ve bir havluya sarmanız gerekir. Bu sayede çıtır çıtır ve lezzetli patatesler pişirebilirsiniz

SARIMSAKLARI BÜTÜN OLARAK KULLANMAYIN

Yemek pişirmeden önce sarımsakları ezmek veya kesmek önemlidir. Antibakteriyel özelliklere sahip bir bileşik olan allicin maddesinin ortaya çıkmasına neden olan kimyasal bir reaksiyon başlatır. Bu sayede yemekleriniz hem daha lezzetli hem de daha yararlı hale gelir.

MUZLARI BUZDOLABINDA TUTMAYIN

Her an lezzetli bir muza ulaşmak için muzları buzdolabında değil oda sıcaklığında ve diğer meyvelerden uzak muhafaza etmeniz gerekiyor. Ayrıca güneş ışığından da uzak olması gerekiyor. Tüm bu ayrıntılara dikkat ederek muzlarınızı çok daha uzun süre taze olarak tüketebilirsiniz.

TAVALARI BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAYIN

Bulaşık makinelerinde kullanılan deterjanlar, demir döküm ve yapışmaz tavalar üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Kullanım sürenizi kısaltma ihtimalinin yanı sıra yemek pişirmek için yeterince etkili bir kullanımı da engeller.

YUMURTALARI HEMEN YIKAMAYIN

Yumurtaları satın aldıktan hemen sonra yıkarsanız, kabuğuna zarar verebilirsiniz. Bu durum, bakterilerin yumurtaya girmesine neden olabilir. Kabuğa dokunduktan sonra ellerinizi yıkamazsanız, bakterileri diğer yiyeceklere aktarabilirsiniz.