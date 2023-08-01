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Nar gibi kızarmış tavuk için kullanmanız gereken tek bir malzeme var! Bir parçası dışını çıtır çıtır yapıyor

Nar gibi kızarmış tavuk yapmak istiyorsanız ve ne kadar uğraşsanız da asla istediğiniz kızarıklıkta olmuyorsa işte sizler için içi sulu dışı çıtır çıtır tavuk yapmanın püf noktası…

Giriş Tarihi: 01.08.2023 11:13
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Nar gibi kızarmış tavuk için kullanmanız gereken tek bir malzeme var! Bir parçası dışını çıtır çıtır yapıyor

Kızarmış tavuk yemeğinize ekleyeceğiniz tek bir aşama, bu tarifi sizler için vazgeçilmez kılacak ve bir daha dışarıda kızarmış tavuk yemek istemeyeceksiniz. İşte ustaları bile kıskandıran kızarmış tavuk yapmanın püf noktası.

NAR GİBİ KIZARMIŞ TAVUK NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavuğu oda sıcaklığında olması gerekli

Eğer tavuk dondurucudan ya da buzdolabından çıkarılmışsa tavuğun üzerinde oluşan nemli tabakayı kâğıt havluyla silerek kuru hale getirin

Toz kırmızı biber, biberiye, zeytinyağı ya da tereyağı gibi malzemelerden oluşan sosunuzu iyice karıştırın

Bu malzemeler sayesinde marine ettiğiniz tavuğun renkleri istediğiniz gibi olacak ve lezzetli olacaktır

Nar gibi kızarmış tavuk pişirmenin püf noktası ise tarife tereyağı eklemekte

Tavuğa süreceğiniz tereyağı, kızarmış tavuğun görüntüsünü tamamen değiştirerek kıpkırmızı olmasını sağlayacaktır

Tereyağını tavuğun üzerine ovarak sürmeniz gerekli

Ovarak sürmüş olduğunuz tereyağı nar gibi kızarmasını sağlayacak ve tavuğu daha da lezzetli hale getirecektir

Bu aşamada tereyağını tavuğun deri ve iç kısmına özenli bir şekilde sürmelisiniz

Marine ettiğiniz tavuğu, streç filme sarıp bir gece dinlendirirseniz sos, iyice işleyerek pişme esnasında kurumayacaktır

Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 50 dakika - 1 saat 15 dakika arasında pişirin

Tavuk, nar gibi kızardığında fırından çıkarabilirsiniz

DONMUŞ TAVUK NASIL ÇÖZÜLÜR?

BUZDOLABI

Donmuş halde çıkardığınız tavuğu buzdolabının rafında kendi halinde 5 saat bekleterek çözdürebilirsiniz. Böylece tavuk kolayca çözülecektir.

MİKRODALGA

Acil olarak tavuğu çözdürmek istiyorsanız, tavuğu sağlam bir kabın içerisine koyarak mikrodalgada çözdürebilirsiniz. Mikrodalgada tavuğun pişme süreci başlıyor bu sebeple tavuğu bekletmeden hemen tüketmeniz gerekir aksi takdirde tavukta bakteriler üremeye başlar.
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