Nar gibi kızarmış tavuk için kullanmanız gereken tek bir malzeme var! Bir parçası dışını çıtır çıtır yapıyor

Kızarmış tavuk yemeğinize ekleyeceğiniz tek bir aşama, bu tarifi sizler için vazgeçilmez kılacak ve bir daha dışarıda kızarmış tavuk yemek istemeyeceksiniz. İşte ustaları bile kıskandıran kızarmış tavuk yapmanın püf noktası.
NAR GİBİ KIZARMIŞ TAVUK NASIL YAPILIR?
İlk olarak tavuğu oda sıcaklığında olması gerekli
Eğer tavuk dondurucudan ya da buzdolabından çıkarılmışsa tavuğun üzerinde oluşan nemli tabakayı kâğıt havluyla silerek kuru hale getirin
Toz kırmızı biber, biberiye, zeytinyağı ya da tereyağı gibi malzemelerden oluşan sosunuzu iyice karıştırın
Bu malzemeler sayesinde marine ettiğiniz tavuğun renkleri istediğiniz gibi olacak ve lezzetli olacaktır
Nar gibi kızarmış tavuk pişirmenin püf noktası ise tarife tereyağı eklemekte
Tavuğa süreceğiniz tereyağı, kızarmış tavuğun görüntüsünü tamamen değiştirerek kıpkırmızı olmasını sağlayacaktır
Tereyağını tavuğun üzerine ovarak sürmeniz gerekli
Ovarak sürmüş olduğunuz tereyağı nar gibi kızarmasını sağlayacak ve tavuğu daha da lezzetli hale getirecektir
Bu aşamada tereyağını tavuğun deri ve iç kısmına özenli bir şekilde sürmelisiniz
Marine ettiğiniz tavuğu, streç filme sarıp bir gece dinlendirirseniz sos, iyice işleyerek pişme esnasında kurumayacaktır
Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 50 dakika - 1 saat 15 dakika arasında pişirin
Tavuk, nar gibi kızardığında fırından çıkarabilirsiniz
DONMUŞ TAVUK NASIL ÇÖZÜLÜR?
BUZDOLABIDonmuş halde çıkardığınız tavuğu buzdolabının rafında kendi halinde 5 saat bekleterek çözdürebilirsiniz. Böylece tavuk kolayca çözülecektir.
MİKRODALGAAcil olarak tavuğu çözdürmek istiyorsanız, tavuğu sağlam bir kabın içerisine koyarak mikrodalgada çözdürebilirsiniz. Mikrodalgada tavuğun pişme süreci başlıyor bu sebeple tavuğu bekletmeden hemen tüketmeniz gerekir aksi takdirde tavukta bakteriler üremeye başlar.