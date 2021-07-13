Patatesle ilgili bu bilgileri daha önce duymadınız!

Patates, dünyanın en çok sevilen sebzelerinden birisi olarak eşsiz tadının yanı sıra kullanım alanının genişliği ile de en çok tüketilenler arasında bulunuyor. Fakat aslında patatesin bilmediğimiz birçok yönü de bulunuyor. Tarihinden tutun da nasıl üretildiğine kadar oldukça ilginç ayrıntılara sahip olan bu meyvenin aynı zamanda farklı kullanım alanları da bulunuyor.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 15:46 ABONE OL PAYLAŞ

Patates, tüm dünyada beslenme düzenin vazgeçilmez besinlerinden biri. Üstelik Avrupa'ya gelişinin daha birkaç yüzyıl olduğu düşünülürse geç keşfedilen bu sebzeyle insanlık arasındaki ilişki de oldukça yeni. Fakat buna rağmen patates oldukça ilginç bir geçmişe sahip. İşte patates hakkında hiç bilinmeyenler...

Patatesin ilk olarak nerede yetiştiğini biliyor muydunuz? Patatesi ilk yetiştirenlerin İnka yerlileri olduğu düşünülmesi nedeniyle aslında kökleri Peru'ya kadar uzanıyor. Güney Amerika'dan gelen bu lezzetin, ileride tüm dünyanın en sevdiği sebzelerden biri haline geleceğini kim bilebilirdi? Gerçekten katı mı? Patates, görünüşünün aksine %80 oranında su barındırıyor. Aslında yoğun miktarda sıvı içeriğine sahip bu sebzenin yalnızca %20'si katı maddeden oluşuyor. Siz kaç tanesini yediniz? Patates yetiştirilmeye başlandığı günden bu yana oldukça geniş coğrafyalara yayıldı ve günümüze yenilebilir yaklaşık 100 farklı patates türü bulunuyor. Kızartmalık olarak tercih edilen patates ise genellikle Agria türü patates olarak tercih ediliyor. Çünkü daha az su oranı ile daha çıtır bir patates kızartması elde edebilirsiniz.

Zamanı patatesle ölçebilir misiniz? Eski İnka uygarlığı için patates o kadar önemliydi ki bu sebzeyi pişirmek için gereken süreyi ölçmek için, patates temel bir vakit ölçü birimi rolünü üstlendi. Orta boy mu küçük boy mu? Dünya, 2010 yılında çiftçi Peter Glazebrook'un Nottinghamshire'daki Hallam adlı arka bahçesinden 3 kilo 742 gram ağırlığındaki patatesi gördüğünde şaşkınlığa uğradı. Bu patates, şimdiye kadar yetiştirilen en büyük patates olarak belirlendi. Patatesinizi nerede alırsınız? Patates sadece dünyanın her yerinde değil aynı zamanda evrende de yetiştirilen ilk sebze. 1995 yılında Columbia uzay mekiğinde götürülen patates, uzayda da başarılı bir yetiştirilerek bir kez daha en sevilen sebzelerden biri olduğunu kanıtladı.

Peki vitaminler? Patates bir sebze olsa da bir portakaldan daha fazla C vitamini, bir muzdan daha fazla potasyum muz ve bir elmadan daha fazla lif içeriğine sahip. Çiçeklerinden taç yapmak ister misiniz? Patatesin Fransa'da bir anda popüler hale gelmesinin oldukça ilginç bir hikayesi var. Kral Louis XVI ve Kraliçe Marie Antoinette, bir buket patates çiçeği alıp saçlarına taktıktan sonra halk tarafından büyük bir ilgi gördü ve tüm Fransa'ya yayıldı.