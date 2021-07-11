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Pişirme kağıdını musluğa sürün ve olacakları izleyin! Haftada bir kez…

Pişirme kağıdı, mutfaktaki en büyük yardımcılarımızdan biri olsa da aslında maharetleri bununla sınırlı değil. Pasta, kek ve birçok lezzeti yapmayı sağlayan bu kağıtlar, aynı zamanda günlük hayatı kolaylaştıran başka ipuçlarına da sahip.

Giriş Tarihi: 11.07.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 15:06
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Pişirme kağıdını musluğa sürün ve olacakları izleyin! Haftada bir kez…

Kireç çözmekten kolay fermuar kapanışına kadar oldukça farklı alanlarda en iyi sonuçları alabileceğiniz pişirme kağıtlarını evinizin her köşesinde kullanabilirsiniz. İşte yaşamınızı kolaylaştıran o ipuçları…

MUSLUĞA SÜRÜN

Pişirme kağıtları, musluk gibi metal nesnelerde oluşan kireci ortadan kaldırmak için oldukça etkili bir çözüm. Pişirme kağıtlarını metal yüzeylerde sürterek kullandığınızda kireci kaldırabilirsiniz. Özellikle musluklarda oluşan istemediğiniz o görünümden kurtulmak çok kolay.

FERMUARLAR

Fermuarların daha kolay açılıp kapanması için pişirme kağıdını fermuar dişlerine sürtün. Böylece çok daha kaygan fermuarlara sahip olabilirsiniz.

HUNİ OLARAK KULLANIN

Pişirme kağıdını huni şeklinde kıvırarak kavanozlara veya şişelere kolaylıkla eklemek istediğiniz malzemeyi hiçbir taşma olmadan ekleyebilirsiniz.

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