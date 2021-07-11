Pişirme kağıdını musluğa sürün ve olacakları izleyin! Haftada bir kez…

Pişirme kağıdı, mutfaktaki en büyük yardımcılarımızdan biri olsa da aslında maharetleri bununla sınırlı değil. Pasta, kek ve birçok lezzeti yapmayı sağlayan bu kağıtlar, aynı zamanda günlük hayatı kolaylaştıran başka ipuçlarına da sahip.

Giriş Tarihi: 11.07.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 15:06 ABONE OL PAYLAŞ

Kireç çözmekten kolay fermuar kapanışına kadar oldukça farklı alanlarda en iyi sonuçları alabileceğiniz pişirme kağıtlarını evinizin her köşesinde kullanabilirsiniz. İşte yaşamınızı kolaylaştıran o ipuçları…

MUSLUĞA SÜRÜN Pişirme kağıtları, musluk gibi metal nesnelerde oluşan kireci ortadan kaldırmak için oldukça etkili bir çözüm. Pişirme kağıtlarını metal yüzeylerde sürterek kullandığınızda kireci kaldırabilirsiniz. Özellikle musluklarda oluşan istemediğiniz o görünümden kurtulmak çok kolay.

FERMUARLAR Fermuarların daha kolay açılıp kapanması için pişirme kağıdını fermuar dişlerine sürtün. Böylece çok daha kaygan fermuarlara sahip olabilirsiniz.