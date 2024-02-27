Pratik ve lezzetli: üşengeçler için kolay kurabiye tarifleri

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, üşengeçler için yapımı son derece pratik kurabiye tarifleri verdim. Bu kurabiyeler o kadar pratik ki, marketten alacağınız bir paket krem şanti ya da puding ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.