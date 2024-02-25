Sadece 4 malzeme kullanıyor ve 10 dakikada hazırlanıyor! Çayın yanına nefis bir lezzet…

Pişirme uzmanı Cristina Rosano'nun, muhtemelen mutfağınızda zaten bulunan yalnızca dört malzemeyi kullanarak hazırlayabileceğiniz "süper kolay" bir tatlı tarifi veriyor. Cristina, "Deneyebileceğiniz en hızlı tariflerden biri de muzlu ekmek tarifi!" diyor.
Bu tarif sadece lezzetli ve basit olmakla kalmıyor, aynı zamanda fırına koymadan önce hazırlanması 10 dakikadan az sürüyor.
KOLAY MUZLU EKMEK TARİFİ
Malzemeler
Bu tarifin eğlenceli yanı, mutfağınızda bulunan başka malzemeleri ekleyebilmenizdir. Ayrıca muzlu ekmeğinizi daha da lezzetli hale getirmek için çikolata parçaları, fıstık ezmesi, kuru meyveler, tarçın, kakao, ceviz veya istediğiniz herhangi bir şeyi kolayca ekleyebilirsiniz.
Yapılışı
Fırını önceden 180C'ye ısıtın.
Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar dört muzu büyük bir kapta çatalla ezin.
Yumurtaları ekleyin ve tamamen birleşene kadar bir çatalla karışıma karıştırın.
Unu yavaş yavaş karışıma eleyin ve azar azar ekleyerek somun hamuru elde edene kadar karıştırın. Şekeri ekleyip topak kalmayıncaya kadar karıştırmaya devam edin.
Bir kek kalıbını pişirme kağıdıyla kaplayın ve içine hamurunu dökün.
Geriye kalan son olgunlaşmamış muzu uzunlamasına ikiye bölün ve üstüne yerleştirin. Üzerine daha fazla esmer şeker serpin. Muz pişirildiğinde karamelize olarak lezzetli katacaktır.
Fırında 50 dakika pişirin. Tamamen pişip pişmediğini kontrol etmek için ekmeğin ortasına kürdan batırın. Kürdanın hamurla ıslak çıkması durumunda fırında birkaç dakika kalması gerekir, kuru çıkması durumunda ise fırından çıkarmaya hazırdır.
Muzlu ekmeği tamamen soğuyana kadar tezgahın üzerinde dinlenmeye bırakın.
Lezzetli muzlu ekmeğiniz artık servise hazır. Afiyet olsun!