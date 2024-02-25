Sadece 4 malzeme kullanıyor ve 10 dakikada hazırlanıyor! Çayın yanına nefis bir lezzet…

Bu tarifin eğlenceli yanı, mutfağınızda bulunan başka malzemeleri ekleyebilmenizdir. Ayrıca muzlu ekmeğinizi daha da lezzetli hale getirmek için çikolata parçaları, fıstık ezmesi, kuru meyveler, tarçın, kakao, ceviz veya istediğiniz herhangi bir şeyi kolayca ekleyebilirsiniz.

Yapılışı Fırını önceden 180C'ye ısıtın. Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar dört muzu büyük bir kapta çatalla ezin. Yumurtaları ekleyin ve tamamen birleşene kadar bir çatalla karışıma karıştırın. Unu yavaş yavaş karışıma eleyin ve azar azar ekleyerek somun hamuru elde edene kadar karıştırın. Şekeri ekleyip topak kalmayıncaya kadar karıştırmaya devam edin.