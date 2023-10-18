Tane tane ve pamuk gibi oluyor! Bu yöntem sayesinde gaz yapmayan nohut yemeği hazırlayabilirsiniz

Nohut; baklagiller ailesine ait olan bir besindir. Yüksek derecede besin değerine sahip ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden birisidir. Ancak nohut tükettikten sonra ortaya rahatsız edici bir gaz problemi oluşabilir. Nohut pişirirken uygulayabileceğiniz bazı püf noktalarıyla gaz problemini engelleyebilirsiniz.

Nohutu pişirmeden önce 8 saat boyunca, nohutun üzerini geçecek oranda suyun içerisinde bekletmeniz gerekir. Islanan nohutlar şişerek kabuklarından ayrılır böylece gaz yapmaya neden olan özelliklerini kaybederler.

Nohutun pamuk gibi yumuşacık pişmesi için ise nohutun doğru bir biçimde ıslanmış olması gerekir. Nohutu ıslatmak için uygulayabileceğiniz bir diğer yol ise şöyle;

1 kilogramlık bir kavanozun yarısını kaplayacak miktarda nohut ekleyin ardından içerisine 1 çay kaşığı karbonat ilave edin. Daha sonra ise neredeyse 1 parmak boşluk kalacak oranda kaynar su ekleyerek nohutları karıştırın. Ardından kapağını kapatın ve üzerini bir bezle örtün.