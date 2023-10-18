Tane tane ve pamuk gibi oluyor! Bu yöntem sayesinde gaz yapmayan nohut yemeği hazırlayabilirsiniz

Nohut; baklagiller ailesine ait olan bir besindir. Yüksek derecede besin değerine sahip ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden birisidir. Ancak nohut tükettikten sonra ortaya rahatsız edici bir gaz problemi oluşabilir. Nohut pişirirken uygulayabileceğiniz bazı püf noktalarıyla gaz problemini engelleyebilirsiniz.
Nohut yemeğinin gaz yapmasını önlemek için ilk olarak uygulayabileceğiniz yöntem nohutu pişirmeden önce suda bekletmektir.
Nohutu pişirmeden önce 8 saat boyunca, nohutun üzerini geçecek oranda suyun içerisinde bekletmeniz gerekir. Islanan nohutlar şişerek kabuklarından ayrılır böylece gaz yapmaya neden olan özelliklerini kaybederler.
Nohutun pamuk gibi yumuşacık pişmesi için ise nohutun doğru bir biçimde ıslanmış olması gerekir. Nohutu ıslatmak için uygulayabileceğiniz bir diğer yol ise şöyle;
1 kilogramlık bir kavanozun yarısını kaplayacak miktarda nohut ekleyin ardından içerisine 1 çay kaşığı karbonat ilave edin. Daha sonra ise neredeyse 1 parmak boşluk kalacak oranda kaynar su ekleyerek nohutları karıştırın. Ardından kapağını kapatın ve üzerini bir bezle örtün.
Nohutun gaz yapmasının önüne geçebilmek için diğer yollar ise şöyle;
KİMYON İLAVE EDİN
Nohutun içerisine kimyon eklemek; nohutun gaz yapmasını engeller. Nohutu bir gece önceden kaynar suyun içerisine koyun. Ertesi gün nohutların suyunu süzerek yıkayın. Ardından bir tencereye ekleyin ve üzerine 4 parmak geçecek miktarda soğuk su ilave edin ve kimyon ekleyin. Daha sonra pişmesi için bekleyin. Nohutların yüzeyinde köpükler oluştuğu zaman kaşık yardımıyla köpükleri alın ve yavaş yavaş karıştırın. Tencerenin içerisindeki su kaynamadan önce ocağını altını kapatın ve nohutu güzelce süzün.
Nohutu pişireceğiniz zaman bir adet patatesi soyarak dört parçaya bölün ve nohutun içerisine ekleyin. İçerisine patates eklemeniz geriye kalan gazın da alınmasını sağlayacaktır. Nohut yemeği piştikten sonra patatesin gaz yapmaması için tüketmek yerine kenara alın.
SİRKE EKLEYİN
Eğer kısa süre içerisinde nohutu pişirmeniz gerekli ise pişirirken tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı sirke ekleyebilirsiniz. Bu sayede gaz sorununu önleyebilir ve de hızlı bir biçimde pişmelerini sağlayabilirsiniz.
Nohut gibi baklagillerin iyi pişirilmemesi, emilimi önleyen enzimlerden kaynaklı olarak gaz oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle nohut yemeğini iyi bir biçimde pişirmeye önem göstermeniz gerekir.
NOHUTUN FAYDALARI
Nohut; bitkisel bir protein kaynağıdır, kas onarımına yardımcı olabilir. Yüksek protein oranına ve bol miktarda lif sahiptir bu sayede uzun süre boyunca tok hissetmeyi sağlar. İçeriğinde yer alan çözünen lif, yararlı bağırsak bakterileri için faydalıdır. Çözünmeyen lif sayesinde ise kabızlık probleminin engellenmesine yardımcı olur. Nohut düşük glisemik indeksine sahiptir bu sayede kan şekerinin ani bir biçimde artmasını engeller. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum, lif ve K vitamini; kemik yapısının korunmasına destek olabilir.