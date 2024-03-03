Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası! Meğer o kadar basitmiş ki: Yarım çay kaşığı...

Birkaç püf noktası, yoğurdunuzun her daim aynı kıvamda olmasını sağlayarak hiç endişe yaşamadan her seferinde taş gibi bir yoğurt yemenizei mümkün kılabilir. İşte o yöntemler...
TAM YAĞLI SÜT KULLANIMI
Tam yağlı süt, daha koyu ve kremamsı bir yoğurt elde etmenize yardımcı olabilir. Yağ içeriği arttıkça yoğurt daha koyu bir kıvam kazanır. Bu nedenle süt seçiminizi yaparken kaynağını ve yağ oranını kontrol etmeniz büyük önem taşır.
DAHA UZUN SÜRE FERMENTE EDİN
Yoğurdu daha uzun süre mayalayarak daha katı bir kıvam elde edebilirsiniz. Normalde 6-8 saat arası mayalama işlemi yapılırken, yoğurdu 10-12 saat arası mayalayarak daha koyu bir yoğurt elde edebilirsiniz.
YARIM ÇAY KAŞIĞI TUZ
Sütün içine yarım çay kaşığı tuz eklemek yoğurdun sertleşmesini sağlar. Daha hızlı mayalanmasının yanı sıra daha sert kıvamda bir yoğurt elde etmenizi sağlayan tuz, yoğurdun tadına da etki etmeden istediğiniz kıvamı bulmayı mümkün kılar.
BUZDOLABI AŞAMASINA DİKKAT!
Yoğurt mayaladıktan sonra, üzerini temiz bir bezle örtün ve sıcak bir yerde bekletin. Yoğurt mayalanma süreci tamamlandıktan sonra ise kabını fazla hareket ettirmeden, sarsmadan buzdolabına koyun. Buzdolabında en az 4 saat dinlendirmeniz gerekir. Ayrıca mayalarken sütün sıcaklığı 40-45°C arasında olmalıdır. Süt çok sıcak olursa yoğurt mayalanmaz, çok soğuk olursa da sulu olur.