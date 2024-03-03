Taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktası! Meğer o kadar basitmiş ki: Yarım çay kaşığı...

Sütün içine yarım çay kaşığı tuz eklemek yoğurdun sertleşmesini sağlar. Daha hızlı mayalanmasının yanı sıra daha sert kıvamda bir yoğurt elde etmenizi sağlayan tuz, yoğurdun tadına da etki etmeden istediğiniz kıvamı bulmayı mümkün kılar.

BUZDOLABI AŞAMASINA DİKKAT!

Yoğurt mayaladıktan sonra, üzerini temiz bir bezle örtün ve sıcak bir yerde bekletin. Yoğurt mayalanma süreci tamamlandıktan sonra ise kabını fazla hareket ettirmeden, sarsmadan buzdolabına koyun. Buzdolabında en az 4 saat dinlendirmeniz gerekir. Ayrıca mayalarken sütün sıcaklığı 40-45°C arasında olmalıdır. Süt çok sıcak olursa yoğurt mayalanmaz, çok soğuk olursa da sulu olur.