Tatlı gerçekten de yemekten sonra mı yenmeli?

Tatlı yemek sıralamasında ilk önce yerini almalıdır hatta tatlı yoksa önce salata ile başlamalısınız. Tatlı ana yemekten önce yenirse kilo aldırmaz. Yemeğe tatlı ile başlamanın iştah kestiği bu sebepten dolayı da fazla yemek yenmediği kanıtlanmıştır. Tatlının önceden yenmesi beyinin yeterli glikoz aldığı sinyallerini göndererek kişinin kendini tok hissettiği deneylerle kanıtlanmıştır. Ana yemeğin sonunda yendiğinde ise beynin glikoz limitinin dolduğunu anlamasının zaman aldığı gözlenmiştir.

Yemek sonrası yenilen tatlı insülin şeker moleküllerinin yağa dönüşümünü sağlar. Früktozun yağa dönüşmesinden çok daha kolaydır. O yüzden yemek sonrası mümkünse bir süre şekerli şeyler tüketilmemelidir.

Peki ya meyve onunda içinde früktoz var o ne kadar yemek sonrası sağlıklı sorusunun cevabı tatlı ile eş değer olarak gözükür. Meyvenin de içinde früktoz şekeri olduğu için onun yağa dönüşmesi daha kolaydır.

Siz en iyisi mi yemek sonunda bol bol su için.