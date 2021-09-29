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Tatlı gerçekten de yemekten sonra mı yenmeli?

Pasta Şefi Didar Yanar: Tatlının her zaman yemekten sonra yenmesi gerektiğini düşünürüz peki bu ne kadar doğru. Bana sorarsanız tatlı asla yemek sonrası yenmemeli.

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Giriş Tarihi: 29.09.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 09:37
Tatlı gerçekten de yemekten sonra mı yenmeli?

Yemek sonrası yenilen tatlı insülin şeker moleküllerinin yağa dönüşümünü sağlar. Früktozun yağa dönüşmesinden çok daha kolaydır. O yüzden yemek sonrası mümkünse bir süre şekerli şeyler tüketilmemelidir.

Tatlı yemek sıralamasında ilk önce yerini almalıdır hatta tatlı yoksa önce salata ile başlamalısınız. Tatlı ana yemekten önce yenirse kilo aldırmaz. Yemeğe tatlı ile başlamanın iştah kestiği bu sebepten dolayı da fazla yemek yenmediği kanıtlanmıştır. Tatlının önceden yenmesi beyinin yeterli glikoz aldığı sinyallerini göndererek kişinin kendini tok hissettiği deneylerle kanıtlanmıştır. Ana yemeğin sonunda yendiğinde ise beynin glikoz limitinin dolduğunu anlamasının zaman aldığı gözlenmiştir.

Peki ya meyve onunda içinde früktoz var o ne kadar yemek sonrası sağlıklı sorusunun cevabı tatlı ile eş değer olarak gözükür. Meyvenin de içinde früktoz şekeri olduğu için onun yağa dönüşmesi daha kolaydır.

Siz en iyisi mi yemek sonunda bol bol su için.

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