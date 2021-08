Uzmanı tarif verdi! Tatlı krizine son veriyor

Her kadının korkulu rüyasıdır kilo. Her pazartesi rejime başlar her salı biter o rejim. Kadın grup konuşmalarında bir klasiktir spora başlayacağım 5 kilo vereceğim ama o spora asla başlanılmaz. Hayat mücadelesi içinde kendimizi unuttuğumuz, eşimize, çocuğumuza zaman ayırmaktan kendimizi görmediğimiz çok olur. Çalışmaktan bir hal olup ne zaman yemek yediğimizi unuttuğumuzda çok olur. Normal öğünümüz yerine hızlıca açlığımızı bastıracak atıştırmalıklar ararız etrafımızda.