Uzmanı tarif verdi! Tatlı krizine son veriyor

Her kadının korkulu rüyasıdır kilo. Her pazartesi rejime başlar her salı biter o rejim. Kadın grup konuşmalarında bir klasiktir spora başlayacağım 5 kilo vereceğim ama o spora asla başlanılmaz. Hayat mücadelesi içinde kendimizi unuttuğumuz, eşimize, çocuğumuza zaman ayırmaktan kendimizi görmediğimiz çok olur. Çalışmaktan bir hal olup ne zaman yemek yediğimizi unuttuğumuzda çok olur. Normal öğünümüz yerine hızlıca açlığımızı bastıracak atıştırmalıklar ararız etrafımızda.

BU TARİFLE KİLO ALMAYACAKSINIZ

Uzun süreli açlıklarımızda vücudumuzun dolaşımda glukoz konsantrasyonu düşüktür. Yağ asidi konsantrasyonu yüksektir. Yağ asitleri trigliseridden sağlanır. Açlık fazında dolaşımdaki glukogan hormone düzeyi yüksektir. Glukagon bir polipeptit hormonudur. Glıkagon, adrenalin ve kortizol, metabolizmada eti açısından insüline karşıt etkili hormanlardır. Bu hormanlar bizleri yorgun, bitkin, uyku halinde olma durumunu yaratır. İşte bende tam o noktada size şahane bir tarif hazırladım. Hem hızlı hem basit hem de enerji kazanacağınız yazmayı unuttum kilo bile almayacaksınız.

Özellikle kadınların adet dönemi öncesi yüksek çikolata krizlerine bire bir gelecek ki ben en yüksek krizleri yaşayanlardanımdır. Yüksek kalori almadan da tatlı krizlerinize çare olacak.