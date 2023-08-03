Yaz aylarının serinleten tarifi Gaziantep’ten! Şişkinliği bitiren o çorba...

Gaziantep'te son yılların en sıcak günleri yaşanırken soğuk yemek ve içecek arayışına giren vatandaşlar dövme çorbası içerek serinliyor. Gastronomi kenti Gaziantep'in tescilli yemekleri arasında yer alan dövme çorbası isteğe göre buzlu servis edilerek insanları hem serinletiyor hem lezzetli tadıyla damakları şenlendiriyor.

Dövme çorbası içerisinde bulunan tam buğday, nohut ve yoğurttan yapıldığı için içerisinde en az ürün kullanılan yemek olarak da biliniyor.



"İÇERİĞİNDE EN AZ ÜRÜN KULLANDIĞIMIZ BİR ÇORBADIR"

Yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde tüketildiğini ve içerisinde en az ürün kullanılan yemek olduğunu belirten Ökkeş Öztürk, "Dövme çorbası, yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden ve ferahlatan lezzetlerden birisidir. Yaz aylarında yoğun bir şekilde tüketilen ve içeriğinde en az ürün kullandığımız bir çorbadır. Ayran aşı diğer adıyla da dövme çorbasıdır. İçerisinde tam buğday, nohut yoğurt ve Tarhan otu vardır" dedi.