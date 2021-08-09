Çilekli pasta tarifi

MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında margarin

1 kahve fincanı pudra şekeri

4 kahve fincanı un

1 adet yumurta sarısı

1'er paket kabartma tozu ve vanilya

Kreması için: 2 su bardağı süt

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tozşeker

1 adet yumurta

Süslemek için: Çilek ve nane

YAPILIŞI

Derin bir kasede margarin, pudra şekeri, un, yumurta sarısı, kabartma tozu ve vanilyayı yoğurun. Hazırladığınız hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve küçük tart kalıplarının içinde inceltip, üzerini çatalla delin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin ve soğuması için bir kenara alın. Krema için sütü bir tencereye alın ve içine un, tozşeker, yumurta ilave edin. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Pişen ve soğuyan pastacıkların üzerine kremayı paylaştırın. Çilekleri yıkayıp süzün ve saplarını kesin. Çileklerin kesilmiş kenarları dışarı bakacak şekilde pastacıkların üzerine dizin. Nane ile süsledikten sonra servis yapın.