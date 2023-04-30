2023 Model Ruh: "Sendromlardan sendrom beğen!"

Dağınık beyin sendromu, cahil cesareti sendromu (Dunning-Kruger), hayalet titreşim sendromu, Kaliforniya sendromu, kronik yorgunluk sendromu, parlayan nesneler sendromu, pazartesi sendromu, süper ebeyvenlik sendromu ve tükenmişlik sendromu... Kimisini tanıdık geliyor kulağa, kimisi tuhaf! 'Bu da mı varmış' diyor insan...



Bütün bunları bize anlatan ise bir kitap. Adı 'Modern Zaman Sendromları'... Yazarı psikoloji konuları hakkında araştırmalar yapan bir öğretmen olan Ayşe Kadıoğlu... Bu kitaptan yola çıkıp, konuyu başka uzmanlara da açtık... Ortaya hepimize tanıdık gelecek ruh halleri çıktı!







Önce sendromla hastalık arasındaki farkı ya da bağlantıları anlamakta fayda var. Tam bu noktada sözü Uzman Klinik Psikolog Aysu Çelenoğlu'na bırakalım:

"Sendrom tıp dilinde; nedenleri tek tek açıklanamayan, birlikte rastlanılan bulguları tanımlamakta kullanılır. Bu bulgular, altında yatan bir hastalıkla açıklanabilirse, sendrom olmaktan çıkar. Psikolojik hastalıkların etiyolojisi, tanı kriterleri ve tedavileri belirlidir. Sendrom ise kökeni ve durumu tam olarak belli olmayan psikolojik bozukluk olarak adlandırılabilir. Bir sendromu teşhiş ve tedavi etmek, hastalığa göre daha zordur."

Bir tanımlaması daha var Çelenoğlu'nun: "Kısaca ve basit olarak; istem dışı, içine düşülen kısır döngü olarak tanımlanabilir." Peki modern insan neden bu kadar çok sendroma meyilli. Ve modern sendromlar neler? İşin uzmanlarına sorduk...







UZMAN KLİNİK PSİKOLOG AYHAN ALTAŞ

Büyümeyen yetişkinler: Peter Pan sendromu

"Son zamanlarda sık karşılaştığım sendromlardan birisi ise Peter Pan sendromu. Bu sendromda kişiler büyüme karşı direnç gösterir ve sürekli çocuk kalmak ister. Bu sendromun oluşmasında ebeveyn tutumları önemli rol oynar. Teknolojinin gelişmesi ile insanlar sosyal mecralarda kimliksiz dolaşmaya başladı. Bu da insanların bastırdığı duyguları daha rahat ifade edecekleri ortam bulmasına zemin hazırladı. Böyle olunca da Don juanizm sendromu denilen aşırı cinsel aktivite ve sık partner değiştirme sendromunun görülme sıklığını artırdı. Bu sendromu yaşayanların birçoğu aslında ne yaşadıklarının farkında değiller hatta bir çoğu yaşadıkları durumun sorun olduğunun bile farkında değillerdir. Genelde farklı sorunlarla alakalı psikolojik desteğe başvururlar ve ayrıntılı psikolojik değerlendirme sonucunda bu sendromlara ulaşılır."







PSİKOLOG TUĞÇE BETÜL ŞENEL

Modern şehir hayatı, insan ruhuna ters!

"Günümüzde insanlar artık duygu ve davranışlarına daha fazla dikkat ve önem vermektedirler. Bu bireyler ne istediklerini bildikleri kadar neleri istemediklerinin de farkındalar. Ayrıca bu bireyler kendilerinin farkında olduğu kadar çevrelerine de dikkat edip, yaşadıkları durumları belirli kalıplar içine yerleştirme eğilimi içindedirler. Kendilerini daha anlaşılır hissetmelerine, yaşadıkları durumun daha normal karşılanabileceğini düşünmelerini sağlamaktadır. Ayrıca modern şehir hayatı dediğimiz yaşam tarzının çok yoğun ve çoğu zaman insan ruhuna ters olduğu gözlemlenmiştir. Şehir hayatında yaşayan bireylerin genellikle çok yoğun, tempolu ve kalabalık bir şekilde yaşamlarını sürdürdükleri görülmekte ve bu durum içindeki bireylerin ruh hallerinde bu gibi sendromların olma ihtimalini artmaktadır."







UZMAN KLİNİK PSİKOLOG AYSU ÇELENOĞLU

İki ebeveynden biri, süper ebeyvenlik sendromu yaşıyor!

"Neredeyse iki ebeveynden birinde; çocuklarını yetiştirirken barınmadan beslenmeye, eğitimden sosyal aktiviteye kadar her şeyin kusursuz olması için olağanüstü bir çaba, normalin üzerinde bir endişe ve hayatını bu amaç etrafında şekillendirme tutumu görülüyor. Süper ebeveynlik sendromu dediğimiz bu durumla beraber, çocuklarından beklentilerini çok yüksek tutmaya başlayan ve onlardan üst düzey bir performans sergilemelerini isteyen ebeveynlere sıkça rastlıyoruz."



Dağınık beyin sendromu çalışanları vuruyor

"Yine neredeyse iki çalışandan birinde; iş yerinde mükemmel olma, verilen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirme, başkalarının işine yardım etme, en ufak boşluğu yeni bir iş ile doldurma, birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışma ve bunun yarattığı stres ile ortaya çıkan dağınık beyin sendromu görülüyor." (Aktaran: Uzman Klinik Psikolog Aysu Çelenoğlu)



Mükemmellik takıntısının sonu tükenmişlik sendromu

"Birçoğumuz yaşamın hızlı akışı içinde, çok sayıda şeye aynı anda yetişmeye çalışıyor ve zaman zaman hayatı kaçırıyor gibi hissediyoruz. Mükemmel olmak için çabalıyor, yer yer yetersizliklerimizle yüzleşiyoruz. Başarısızlık, yıpranmışlık, güç ve enerji düzeyinin azalması, tatmin edilmez isteklerin oluşması derken ortaya tükenmişlik sendromu çıkıyor." (Aktaran: Uzman Klinik Psikolog Aysu Çelenoğlu)