Bahar yorgunluğu nasıl geçer?

Bahar yorgunluğunun sıcak havaların yeni başladığı dönemde, güneşli günlerde hissedilen tembellik veya huzursuzluk hali olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi ve Uzman Psikolog Nesrin Duman, bahar yorgunluğunun etkilerini ve çözüm önerilerini anlattı. Duman, “Sabah kalkmakta zorlanıyor, gün içerisinde enerjinizin düştüğünü hissediyor, eklem ve kas ağrıları mı yaşıyorsunuz. O zaman siz de bahar yorgunluğu yaşayanlardan olabilirsiniz” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:55

Güneşli havalar iyiden iyiye kendini gösteriyor. Peki ama bu yorgunluk ve halsizlik neden? Bahar yorgunluğuna dair bilinmesi gerekenleri anlatan Dr. Öğr. Üyesi ve Uzman Psikolog Nesrin Duman, en çok da kadınlarda görüldüğünü belirtti. 'KADINLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR' Psikolojik bakış açısıyla bahar yorgunluğunu, çatışan duyguların bir kombinasyonu olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Duman, "İnsanlar bu mevsimsel geçiş sürecinde rahatlık/konfor, sıcaklık ve yenilenme duygusu ile cana yakınlık ve gayret eksikliği duyguları arasında çatışma yaşayabilir. Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu (SAD) olarak adlandırılan bir klinik tanı kategorisi bulunuyor. Büyük çoğunluğu kadın olan SAD hastaları için bahar yorgunluğu özellikle belirgindir. Bu veriye göre bahar yorgunluğu kadınlarda daha çok görülür diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

6 AYDAN FAZLA SÜRERSE DİKKAT! Bahar yorgunluğunun depresyona dönüşmesi süreci hakkında da bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Duman, "Kış aylarında hepimiz kolektif bir hüzün hali içerisinde oluruz. Bahar geldiğinde her şeyin iyileşeceğine inanırız. Ama bu hemen olmadığında insanlar mutsuzluğa düşerler hatta hüsran yaşarlar. Çevredeki kişilerin güzel havanın tadını çıkardığını gördüklerinde, artan bir yalnızlık ve umutsuzluk duygusu hissederler. Bu duygular depresyon ile karıştırılabilir. Depresyon tanı kriterleri ve depresyon tanısı için süre (6 ay) farklıdır. Karıştırılmamalıdır. Bu ayrımı yapabilmek için kendinizi gözlemlemeli, değişimleri fak etmelisiniz" diye konuştu. 'YAPMAK İSTEYİP DE YAPAMADIKLARIMIZ ENERJİMİZİ DÜŞÜRÜR' Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Duman, bu alanda yapılan araştırmalara dikkat çekti. Duman, "Değişen mevsimle birlikte biyolojik dengemiz ve hormonlarımız değişir. İşlerimizle daha az ilgilenmek isteriz. Bunun yerine gezmek, keyif yapmak isteriz. Bunları yapabilmek uyumlanmamızı artırır. Ama yapamamak adaptasyon sürecimizi zorlaştırır" ifadelerini kullandı.