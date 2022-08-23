Başka şehre giden üniversite öğrencilerine psikologdan uyarı! "Mutlaka destek alın"





"AİLELER, GENÇLERİ DESTEKLEMELİ"

Gençlerin ve ailelerinin üniversite telaşının da başladığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Beste Çokaygil, başka bir kentte üniversite okumak için şehir dışına gitmeyi düşünen öğrencilere ve ailelerine yönelik olarak, "Üniversite için başka bir kentte okumak, aileden de ayrılmak, günlük yaşamın stresini tek başına yüklenmek anlamına da geliyor. Bu durum, bazı gençlerde ve ailelerinde önemli bir kaygı nedeni olabiliyor. Fakat bunun gerekli bir süreç olduğunun bilinciyle hareket edilmeli ve gençler aileleri tarafından desteklenmelidir" dedi.

"Uyum sürecinde bazı sorunlar yaşanabilir"



Her öğrencinin uyum sürecinin farklı olduğuna değinen Psikolog Çokaygil, "Uyum süreciyle kişilik özellikleri ve aileye fazla düşkün olma gibi unsurlar arasında ilişki vardır. Başta kaygılanmak ve stres duymak doğal olan tepkilerdendir. Kendinize biraz vakit verin ve sosyalleşmekten uzak durmayın. Bu uyum süreciyle başa çıkamayan öğrenciler depresyon ve anksiyete gibi psikolojik problemlerle karşı karşıya kalabiliyor" dedi. Dışa dönük kişilerin sosyalleşme, eksiklerini ifade etme, bilgi sahibi olmadığı şeyleri danışma gibi girişken davranışlar sergileyebildiği için uyum sağlama konusunda çok fazla sorun yaşamayacağını dile getiren Psikolog Çokaygil, buna karşılık içe dönük kişilerin arkadaşlık başlatma ve destek talep etmek konularında çekingen davrandığı için kendini üzgün ve yalnız hissederek bu süreci daha zorlu hale getirebileceğini anlattı.