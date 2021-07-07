Bu alışkanlıklar yaşamınızı değiştiriyor!

Video oyunları oynamak, eşyaları dağıtmak veya kanepede tembellik etmek… Birçok ebeveyn tarafından zararlı görülen bu alışkanlıklar, aslında herkes için beklenmedik yararlara sahip. Kendinizi iyi hissetmek için yaptığınız birçok şey aslında ruh sağlığınızı her gün yenilemenize yardımcı oluyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:00 ABONE OL PAYLAŞ

Her gün kendinizi iyi hissetmek için bulunduğunuz birçok eylem, zararlı gibi görünse de aslında hiç beklemediğiniz faydaları bulunabilir. İşte o alışkanlıklar ve ruh sağlığınıza etkileri... SAKIZ ÇİĞNEMEK Çalışırken sakız çiğnemenin vücudumuz üzerinde hiç beklemediğiniz birçok olumlu etkisi bulunuyor. Bunların arasında hafızayı, dikkati, uyanıklığı ve karar verme sürecini kolaylaştıran etkiler yer alıyor. Araştırmalar, testler sırasında sakız çiğneyenlerin kısa süreli hafıza testlerinde %24 ve uzun süreli hafıza testlerinde %36 daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Başka bir çalışma, sakız çiğnemenin stres tepkilerinin gelişiminde rol oynayan kortizol hormonu seviyelerini düşürdüğü için stres hissini de azalttığını kanıtladı. VİDEO OYUNLARI Çevresel görüntülere sahip ve hızlı tempolu aksiyon video oyunları, insanların duyusal verileri alıp bunları doğru karar verme ve iyileştirilmiş reaksiyonlara dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Dahası, hızlı gerçek zamanlı strateji video oyunları beynimizin ve öğrenme yeteneğimizi geliştiriyor. DAĞILMAK Annenizin size her zaman dağınık olmanın düzensizliğin ve disiplinsizliğin bir işareti olduğunu söylediğini hatırlıyor musunuz? Aslında, dağınık alışkanlıklarımız, içinde sakladığımız yaratıcılığı gösteriyor olabilir. Minnesota Üniversitesi Carlson İşletme Okulu'nda Kathleen Vohs ve meslektaşları tarafından yapılan bir deney yapıldı. Düzgün ve dağınık odalara 2 grup insan kondu ve pinpon topları için ellerinden geldiğince çok kullanım bulmaları ve bunları yazmaları söylendi. Sonuçlar, dağınık odadaki katılımcıların daha yaratıcı fikirler ürettiğini gösterdi.

GEÇ UYANMAK Erken uyanan insanlar, biraz daha uzun uyumayı sevenleri tembel ve motive olmamakla suçlarlar. Ama bu doğru değil. Bir araştırmaya göre, çok erken uyanan kişiler yüksek tansiyon riski geliştirebilir ve arterlerde sertleşme, kalp krizi, felç ve hipertansiyon yaşama olasılığı yüksektir. Bu nedenle önemli olanın yalnızca erken uyanmak değil, yeterli uyku süresini tamamlamak olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. DEDİKODU YAPMAK Dedikodu yapmak, kötü ya da güvenilmez olarak görülse de, bizim üzerimizde olumlu bir etkiye sahip. Psikolojik araştırmalar, dedikodu yapmanın diğer insanlarla bağlarımızı geliştirdiğini ve onlarla arkadaşlıklarımızın gelişmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca dedikodu yapmak stres ve kaygı düzeylerini azaltıyor. Dedikodu yapan gruplar işbirliği yapar, bencillikten caydırır ve sosyal bilgi alışverişinde bulunur. DUŞ ALMAYI ERTELEMEK Defalarca duş almamanın size bir faydası olacağını söylemeye çalışmıyoruz, ancak arada bir sağlığınız üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Her gün özellikle sıcak suyla duş almak cildinizi kurutabilir ve kırışıklıkların erken ortaya çıkmasına neden olabilir. Gün aşırı duş alırsanız, cildinizin doğal yağlarını geri kazanmasına, yumuşamasına ve daha parlak olmasına izin vermiş olursunuz. Ayrıca, sabunlu günlük duşlar, vücudunuz tarafından doğal bir antibiyotik olarak üretilen iyi bakterileri öldürür. Daha az sık duş almak, bu bakterilerin cildinizde daha uzun süre kalmasına yardımcı olarak sizi sağlıklı tutar.