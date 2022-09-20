Bu hastalığın mevsimi geldi dikkat! Kadınlarda 4 kat fazla görülüyor

Bahar depresyonu, son yıllarda adını daha sık duyduğumuz bir rahatsızlık. Mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak tanımlanın bu rahatsızlık, özellikle dönemsel olarak değişen serotonin adı verilen hormonda azalma sonucunda ortaya çıkıyor. Bu hastalıktan nasıl korunulması gerektiğine dair ise Uzman Klinik Psikolog Dilge Bilmem önemli bilgiler verdi.

DHA Giriş Tarihi: 20.09.2022 11:25 PAYLAŞ ABONE OL

Halk arasında bahar depresyonu olarak bilinen mevsimsel duygu durum bozukluğunun görülme nedenlerine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Dilge Bilmem, "Sonbahar-kış aylarında vücuda güneş ışınlarının alınmasının azalması sonucu beynin bazı bölgeleri uyarılmadığında serotonin hormonunda azalma, melatonin hormonunda ise artış görülür. Serotoninin azalması melatoninin artış göstermesi, kişide uyku hali oluşturarak iştah artmasına sebep olmaktadır. Bu hormonların dengesizliği sonucunda ise depresyon tetiklenmektedir" dedi. Uzman Klinik Psikolog Dilge Bilmem, halk arasında bahar depresyonu olarak bilinen mevsimsel duygu durum bozukluğu konusunda uyarılarda bulundu. Uzm. Klnk. Psk. Bilmem, halk arasında bahar depresyonu olarak bilinen mevsimsel duygu durum bozukluğunun ilkbahar-yaz aylarında da görülebilen ancak çoğunlukla sonbahar-kış aylarında karşılaşılan majör depresyon bozukluğunun bir alt tipi olduğunu söyledi.

MEVSİM GEÇİŞLERİNİN YOL AÇTIĞI BİR DURUM Mevsim geçişleriyle birlikte hava koşullarındaki değişimlerin tüm canlıları ve doğayı etkilediği gibi insanları da fiziksel ve psikolojik açıdan etkilediğinin altını çizen Uzm. Klnk. Psk. Dilge Bilmem, "Mevsimsel duygu durum bozukluğunun en önemli kriteri, belirtilerin mevsim geçişleriyle orantılı olarak her yıl aynı dönemlerde ortaya çıkması ve kişinin hayatında olabilecek başka bir durumla bağlantılı olmamasıdır. Örneğin, kişinin kışın maddi düzeyinde olumsuz yönde bir değişiklik oluyorsa ve belirtilerin ortaya çıkmasında bu durumun rolü varsa mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak değerlendirilmemelidir" diye konuştu. KADINLARDA 4 KAT FAZLA GÖRÜLÜYOR Yapılan araştırmalarda mevsimsel duygu durum bozukluğunun kadınlarda erkeklere oranla 4 kat daha fazla görüldüğünü dile getiren Uzm. Klnk. Psk. Dilge Bilmem, "Kuzey ülkelerine doğru gidildikçe bu bozukluğun görülme oranının arttığı ortaya konmuştur. Ortaya çıkan semptomlar kişiden kişiye göre değişebilir. Çoğunlukla uyku saatlerine bağlı olmaksızın kişinin kendini yorgun ve uykulu hissetmesi ile birlikte belirgin enerji kaybı ya da uykusuzluk hali, daha önceden zevk alınan aktivitelere karşı isteksizlik, konsantrasyon ve karar vermede güçlük, iştahta azalma veya daha çok karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyi içeren iştah artışları, anksiyete, değersizlik hissi, karamsarlık, intihar düşüncesi ve intihara yönelme olarak ortaya çıkmaktadır" şeklinde konuştu.