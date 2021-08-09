Bu uyarıya dikkat! Uykusuzluk beyni böyle etkiliyor

Uykunun beyninizin bir çeşit yakıtı olduğunu düşünebilirsiniz. Uyku sırasında beyin aktiviteleri, yeni bir güne hazırlanmanız için gerekli çalışmaları yapıyor ve hayatınıza devam edebilmenizi sağlıyor. Uykusuzluk ise tüm bu süreci aksatıyor. İşte uykusuzluğun neden olduğu sorunlar...

UYKU TOKSİNLERİN SALINMASINA YARDIMCI OLUR

Uyku, bağışıklık sistemimizi, solunum sistemimizi ve enerji seviyemizi yeniler, beynimizin kan basıncımızı ve kalp atış hızımızı düzenlemenin yanı sıra gün içinde edindiği bilgileri işlemesine izin verir. Ama aynı zamanda gün içinde yaşadığımız nörolojik aktivite nedeniyle toksinleri de yok eder.