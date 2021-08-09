Bu uyarıya dikkat! Uykusuzluk beyni böyle etkiliyor

Uykunun beyninizin bir çeşit yakıtı olduğunu düşünebilirsiniz. Uyku sırasında beyin aktiviteleri, yeni bir güne hazırlanmanız için gerekli çalışmaları yapıyor ve hayatınıza devam edebilmenizi sağlıyor. Uykusuzluk ise tüm bu süreci aksatıyor. İşte uykusuzluğun neden olduğu sorunlar...
UYKU TOKSİNLERİN SALINMASINA YARDIMCI OLUR
Uyku, bağışıklık sistemimizi, solunum sistemimizi ve enerji seviyemizi yeniler, beynimizin kan basıncımızı ve kalp atış hızımızı düzenlemenin yanı sıra gün içinde edindiği bilgileri işlemesine izin verir. Ama aynı zamanda gün içinde yaşadığımız nörolojik aktivite nedeniyle toksinleri de yok eder.
BEYİN YAKITI
Kısa vadede, bu toksinlerin ortadan kaldırılması sayesinde beynimiz, tüm enerjisini gün içerisindeki aktivitelere odaklayabilir. Ancak uzun vadede, uyku apnesi veya kronik uykusuzluktan muzdarip kişilerde, beyinlerinin tüm rezervlerini kullanması nedeniyle günlük hayattaki işlevlerini etkileyebilir ve beyin hasarına neden olabilecek büyük etkiler ortaya çıkabilir.
DENEYLER
İtalya'daki Marche Politeknik Üniversitesi'nden Michele Bellesi liderliğindeki bir sinirbilimci ekibi, fareleri farklı gruplara ayırdıkları bir çalışma gerçekleştirdi. İlk grup, istedikleri kadar uyuyabilirken ikinci grup, günde 8 saatten az uyutuldu. Üçüncü grup ise 5 gün boyunca uykusuz ve tetikte bekletildi.
TEMİZLEYİCİ HÜCRELER: ASTROSİT
Astrositler, beynin kendi kendini temizleme işlevinden sorumludur ve farelerde de bulunur. Bilim insanları, bu sayede bu hücrelerin faaliyetlerini gözlemleyerek bir sonuç elde ettiler. Deney sonunda, yeterince uzun süre uyuyan farelerin beyinlerinin astrosit aktivite düzeyi %6, ikinci grubun astrosit aktivite düzeyi %8 ve üçüncüsü 5 gün sonra % 13.5 seviyesinde astrosit aktivitesine sahipti. Bu, ne kadar az uyursak hücrelerimizin daha kapsamlı bir "temizlik" yapacağı anlamına geliyor.
BEYİN KENDİ KENDİNİ YİYEBİLİR
Farelerde bu süreç pratik olarak beyinlerindeki sinapsları tüketmekten ibaret hale geldi ve bilim insanlarına aynı etkinin insanlarda da olabileceğini düşündürdü. Arka arkaya birkaç gece uyumamak, astrositlerin etkisinin şiddetli ve zararlı hale gelmesine neden olarak bizi Alzheimer hastalığı gibi dejeneratif hastalıklara yatkın hale getirebildiği veya uzun vadede bunamaya katkıda bulunabildiği sonucuna ulaşıldı.