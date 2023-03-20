Deprem psikolojisinden kurtulmanın formülü karşılıklı konuşmada!



"UMUT VE İYİMSERLİK DUYGUSUNU KORUYABİLMEMİZ İYİLEŞEBİLMEMİZ İÇİN ŞART"

Sakarya, umut ve iyimserlik duygularını korumanın iyileşmek için çok önemli olduğunu ifade ederek, " Deprem sonrası belirli bir düşünce ve davranış modeli içinde olmak sürece psikolojik uyumu kolaylaştırır. Fiziksel sağlığımıza dikkat etmek, yeterince dinlenmek, olabildiğince sağlıklı beslenmek, uyku saatlerine dikkat etmek ve egzersiz yapmak, stresi azaltmaya ve genel sağlığımızı iyileştirmeye yardımcı olacaktır. 'Vücudunuza iyi bakın, zihniniz iyi olacaktır.' Olumsuz düşüncelere meydan okumak, olumsuz düşüncelerimizi olumlu bir bakış açısı eşliğinde yeniden çerçevelendirmek önemlidir. Kontrol edebileceğimiz düşüncelere odaklanmak gerekir. Deprem sonrasında sosyal destek büyük önem taşıdığı için ailemizle, arkadaşlarımızla başka insanlarla iletişime geçip bağlantı kuralım. Bize iyi geleceğini düşünüyorsak topluluk etkinliklerine katılabilir, deneyimlerimizi ve duygularımızı benzer durumlardan geçmiş diğer kişilerle paylaşmak için adımlar atabiliriz. Başkalarıyla iletişime geçmek sosyalleşmek ve rutin hayatımıza dönmemizde kolaylık sağlayacaktır. Bu süreçte bir takım rahatlama teknikleri de işimize yarayacaktır. Derin nefes alma, meditasyon ve diğer gevşeme teknikleri kaygıyı azaltmaya ve sakinlik hissini desteklemeye yardımcı olur. Devam eden psikolojik sıkıntılar yaşıyorsak bir uzmandan yardım almak çok önemlidir. Uzmanlar normal hayata dönmek için gerekli desteği bize verecektir. Umut ve iyimserlik duygusunu koruyabilmemiz yeni normalden yeni düzenden tat alabilmemiz ve iyileşebilmemiz için şart" diye konuştu.