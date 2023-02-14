Depremin izlerini silmeye çalışıyorlar: Depremzede çocuklar yaşadıkları travmayı çizerek anlattılar...

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan Rehber Öğretmen Gökhan Söylemez, gönüllü olarak yaşanan depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek verdiklerini ifade etti. Depremden sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak harekete geçtiklerini belirten Söylemez, "Geçen hafta toplantılar yapmaya başladık. Daha sonra da tüm çadır kentlerde çadırlarımızı kurup özellikle çocuklarımız için oyun alanları oluşturmaya çalıştık. Öncelikle psikolojik danışmanlar ve okul öncesi öğretmenleri olmak üzere buralara gelip ekip halinde dağıldık. Şuan çocuklara hem oyun oynatıyoruz hem de psikolojik eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

TRAVMALARINI RESİMLERLER ANLATIYORLAR



Çocuklarda deprem etkisinin tek katlı resim çizerek güvende hissettiklerini ifade eden Söylemez, "Çocuklarda deprem etkisi şöyle olmaktadır. Örneğin oyun oynarken legoları yüksek katlı yapmaları veya resim çizerken özellikle ev çizmeleri biraz daha depremin etkilerini gösteriyor. Ama bu konuyla ilgili herhangi bir şey sorulmadı. Çocuklar deprem travmasını bir şekilde ifade edemeyince özellikle resim üzerine dökmeye çalışıyorlar. Çocuklar, genelde tek katlı evlerde güvende olduklarını düşündükleri için bir katlı evler çizmeye çalışıyorlar. Şu an daha psikolojik ilk yardımlarda özellikle çocuklara herhangi bir şekilde depreme dair neler hissettiklerini sormuyoruz. Çünkü çocuklar kendilerini ifade etmek istedikleri zaman biz onların yanındayız. Şu an özellikle rutinlerine dönmeleri ve kendilerini rahat hissetmeleri için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.