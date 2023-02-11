Depremzedelere ruhsal destek çok önemli! 5-6 yıl içerisinde travma etkileri ortaya çıkacak...

Psikiyatrist Prof.Dr.Arif Verimli Kahramanmaraş Depremi sonrasında 'ruhsal travma' konusuna vurgu yaparak, deprem bölgesinde ruhsal destek merkezleri oluşturulması konusunda açıklama yaptı. Verimli, “Tahminen önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde yaşanan fiziksel ve ruhsal travmanın etkileri görülecek ve etkileri uzun sürecek. Beş yıl içinde yüzde 100'ü etkilenmiş olan nüfusun, en az yüzde 5'inin hala travma ile ilgili olduğunu göreceğiz. Bölgede ruhsal destek merkezlerinin açılması yüzde iki bin şart" dedi. İşte haberin detayları...

DHA Giriş Tarihi: 11.02.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 11:27 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr .Arif Verimli, Kahramanmaraş depremleri sonrasında 'ruhsal travma' konusuna vurgu yaparak, deprem bölgesinde ruhsal destek merkezleri oluşturulması gerektiğini belirtti. Verimli, "Tahminen önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde yaşanan fiziksel ve ruhsal travmanın etkileri görülecek ve etkileri uzun sürecek. Beş yıl içinde yüzde 100'ü etkilenmiş olan nüfusun, en az yüzde 5'inin hala travma ile ilgili olduğunu göreceğiz. Bölgede ruhsal destek merkezlerinin açılması yüzde iki bin şart" dedi. Verimli, psikiyatrist ve psikolog gönüllülerden oluşacak ekiple deprem bölgesine gerçekleştirilecek ziyaretin şubat ayının son günlerinde olacağını belirtti.

ÖNÜMÜZDEKİ 5-6 YIL İÇERİSİNDE RUHSAL TRAVMANIN ETKİLERİ GÖRÜLECEK

Verimli, "Deprem sırasında yaşanan psikoloji zaten ortada: Birçok insan evini, ailesini kaybetmiş, ne yapacağını, ne olacağını bilemediği bir vaziyette. Biz bu ilk duruma 'şok' dönemi diyoruz. Bu dönem sonrasında enkaz altındaki aramaların gerçekleştiği, arama-kurtarma dönemi ise mucize ve sevinçleri küçük küçük yaşatır bizlere, fakat felaketi, göçük altında yaşananları merak eder, izleriz. İzlemek durumundayız çünkü, nerede yaşadığımızı bilmek, gerçeği bilmek durumundayız. Daha sonrasında ise 'yas' dönemi yaşanır. Bunlar afet psikolojisinin aşamalarıdır" ifadelerini kullandı. Prof.Dr.Arif Verimli, "Yaşananlar, toplumun, deprem bölgelerinde yüzde 100'ünü etkilerken, tahminen önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde yaşanan fiziksel ve ruhsal travmanın etkileri görülecek ve uzun sürecek. Fiziksel travmalar biraz daha çabuk geçecek ruhsal travma ise çok uzun sürecek. Beş yıl içinde yüzde 100'ü etkilenmiş olan nüfusun yüzde 5'inin hala travma ile ilgili olduğunu göreceğiz. İnsanların hayatları değişmiş olacak, yeni hayatlarına adaptasyon için emek harcayacaklar, ekonomik durum sarsılacak. Biz burada millet olarak, siyaset, din, ırk, insani fark gözetmeksizin omuz omuza vermek zorundayız" dedi.