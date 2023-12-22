Doğum sonrasına babalarda da gözlenebiliyor! Her 10 babadan 1’ini etkiliyor...

Çocukların ilk olarak anne ve babasıyla sosyalleştiğinin altını çizen Dinçer, "Bu yüzden ebeveynlerin psikolojik durumunun iyi olması, çocuğun büyüme ve gelişmesinde büyük rol oynuyor. Bebekler ve çocuklar, annelerinin aynalarıdır. Anne ile çocuk arasında büyük bir duygusal bağ var. Babanın da aynı şekilde doğum sonrasında heyecanlandığı, şaşırdığı ve bunaldığı anlar olabilir. Eşler arasındaki uyumsuzluk, babalarda depresyonu daha çok tetikliyor. Bu yüzden çocuk sağlığı izlemine geldiklerinde sadece bebeği değil, ebeveynleri de kontrol etmekte fayda var." diye konuştu.

"Ailece vakit geçirilmesi depresyonu önleyebilir"

Dinçer, depresyonun bilinen keyifsizlik, durgunluk, isteksizlik, hayattan zevk alamama, enerji kaybı, uyku bozukluğu gibi belirtileri bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bebeğin dünyaya geldikten sonra içgüdüsel olarak ilk temasta olduğu kişi annedir. Postpartum depresyon, bebeğin hem dokunmanın azalması hem de emzirememe nedeniyle bu ilgi ve ihtiyacının karşılanamamasına neden olur. Bu depresyonlarda daha ağır seyreden psikoz, tekrarlayan intihar düşüncesi, kendine ve bebeğe zarar verme durumu ise her bin anneden 1'inde görülüyor. Bu çok yüksek bir rakam. Doğum sonrasında depresyon varsa ve daha ağır seyrederse hiç vakit geçirmeden mutlaka psikiyatri hekimine başvurmalıdır."