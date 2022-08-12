Duygusal zekayı geliştirmek için neler yapılabilir?

Yaşamınızın kalitesi, duygusal zekanızın seviyesine bakılarak değerlendirilebilir. Kendinizle, ötekilerle ve hayatla olan ilişkilerinizin sağlıklı olup olmadığının en önemli belirleyicisi, duygusal zekanızın seviyesidir. Yaşam ve insan dinamiktir; durmadan değişen koşullar içinde bazen çok zorlanırız. Değişen koşullara adapte olmamızı sağlayan, insancıl ve pratik davranarak, olumsuz durumlardan en minimum hasarla çıkmamıza olanak sağlayan değişkendir. Duygularınızı ve sezgilerinizi nasıl kullandığınızı gösteren duygusal zeka, aynı zamanda neden bazı insanların hem mesleki olarak hem de insan ilişkilerinde daha başarılı olduğunu da açıklar.

DUYGUSAL ZEKA, BİLİŞSEL ZEKA KADAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIR

90'lara kadar, IQ'nun yani bilişsel zeka önemi üzerinde duruldu. İnsanlar, analitik olup olmama üzerinden başarılı ya da başarısız olarak değerlendirildi. Akademik başarı, zeka üzerinde önemli bir belirleyici sayıldı. Ancak, araştırmalar gösterdi ki insanın zekası sadece bilişsel yetkinlikten oluşmuyor ve zekanın türleri mevcut. Sosyal (duygusal) zeka ise hayatta başarı dahil, sayısız kapıyı açan bir anahtar görevinde.

İçsel dengesini sağlayamamış, iletişim becerileri gelişmemiş, empati yapamayan ve insan ilişkilerinde istikrar sağlayamayan kişilerin, iş hayatlarında başarıyı yakalasalar bile başarılarının kalıcı olmadığını görebiliyoruz. 90'ların başlarında, kavramsal olarak ortaya çıkan bu zeka türünün öneminin kavranmasıyla, işe alım süreçlerinde de bireyler, yeterli eğitimi almışlarsa akademik başarılarından ziyade, kendilerini nasıl ifade ettikleri ve eğitimlerini nasıl aktardıklarına göre değerlendirilmekte.

DUYGUSAL ZEKAYI BİR LİDER; BİLİŞSEL ZEKAYI İSE BİR YÖNETİCİ OLARAK DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ

Teorik bilgisi çok iyi bir seviyede olan, analitik düşünen ve hızlı kavrayan bir yönetici düşünün. Duygusal olarak ne kendisinin ne de ona bağlı çalışan personellerin ihtiyaçları ve duygularından haberdar olmadığı için insancıl yaklaşımlar sergileyemiyor. Çalışanlarla iletişimi çok zayıf ve hatta öfke veya kıskançlık gibi duyguları yönetemediği için problemler çıkıyor. Bu durumda, mutsuz çalışanlar verimli bir sonuca ulaşılamamasına neden olacaktır. Yönetici, kendi ihtiyaçlarını da geri plana attığı için molalar vermeden sadece işe yönelmesiyle tükenmişlik yaşayabilir. Liderse hem kendisinin hem ona bağlı ekibin isteklerini, ihtiyaçlarını ve duygularını önemser. Onları motive edici konuşmalar yaparak verimi artırır. Ekip ruhu oluşturarak çalışanların, o kuruma olan aidiyet duygularını geliştirir. Böylelikle, mutlu çalışanlar verimli bir sonuç alınmasına katkı sağlayacaktır.

Emretme yetkinizin olmadığı durumlarda dahi isteklerinizin yerine getirilmesine neden olan şey duygusal zekadır.

DUYGUSAL ZEKA, DUYGULARIN VE SEZGİLERİN AKILCI KULLANILMASIDIR

Bireyin, duyguları tanıma, anlamlandırma ve yönetebilme becerilerinin tümüdür. Beş tane alt bileşenden oluşur; duyguların farkındalığı (benlik farkındalığı), duygu yönetimi, kendi kendini motive edebilme (güdüleme), kendini başkasının yerine koyabilme (empati) ve sosyal yetkinlik.

Ülkemizde çocukluktan itibaren duygular üzerine konuşulmamakta ve rehberlik alınamamakta. Sağlıklı ilişkiler kurabilmek için bu konu hakkındaki kitapları okuyup farkındalık kazanmakla ve her gün en baskın duygularınızı yazmak üzerine duygu günlüğü tutmakla başlayabilirsiniz. Psikoterapi, duygusal zekanın geliştirilmesi için önemli fayda sağlar. Hayatınızı etkileyen bir karar almadan önce (evlilik, ortaklık) karşınızdaki kişinin aşağıdaki duygusal zeka özelliklerine sahip olup olmadığına bakabilirsiniz çünkü duygusal zekası düşük insanlar, uzlaşımı kolay sağlayamaz. Basitçe çözülebilecek konularda durumu daha da karmaşık hale sokabilirler. Hatalarını ve duygularını fark etmekte zorlandıkları için ilerle çok yıpratıcı olabilir. İyi haber; isteyen için duygusal zeka geliştirilebilir. Ne kadar erken başlanırsa o kadar yol alınır.

DUYGUSAL ZEKASI YÜKSEK KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?