En çok kullanılan ilaçlardan biri! Dikkat bu hap beynin şeklini değiştiriyor

İnsan beyninin yapısı ile depresif düşüncelerin işleyişi arasında güçlü bir bağlantı olduğu kanıtlanabildiğinde, majör depresif bozukluk sorunları teşhis ve tedavi etme şeklini değiştirebilir. Ancak birçok kişi, bu noktada depresyonu teşhis ve tedavi etmede kullanılacak kadar tutarlı veya güçlü olup olmadığı konusunda hemfikir değil.

Yapılan araştırmalar sonucunda, majör depresyon bozukluğu olan 109 hastadan semptomlarındaki en büyük değişikliklerin, anti-depresanların ve diğer tedavi seçeneklerinin beyin yapılarını ne kadar değiştirdiğine bağlı olduğu tespit edildi.

"TEDAVİDE DEĞİŞİKLİK ORTAYA ÇIKABİLİR"

Psikiyatrist Jonathan Repple yaptığı açıklamada , "Yanıtın hızına şaşırdık" dedi. Repple ayrıca beyindeki bu değişikliklerin nasıl veya neden gerçekleştiğine, hatta antidepresanların ve diğer tedavilerin bu değişiklikleri Örneğin, her gün aldığınız gün ışığı miktarı ruh halinizi büyük ölçüde değiştirebilir. Hatta solak olmak bile MDB gibi zihinsel bozukluklara yakalanma riskini artırabilir. Ek olarak, özel bir burun spreyi gibi bazı antidepresanlar beyinde bu değişikliklere neden olmakta daha hızlı çalışabilir.