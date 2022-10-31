En çok kullanılan ilaçlardan biri! Dikkat bu hap beynin şeklini değiştiriyor

Majör depresif bozukluk, kalıcı depresif ruh halleri, kötümser düşünceler ve hayata karşı genel bir ilgi kaybı ile karakterize olarak değerlendirilen zihinsel sağlık sorunudur. Etkilenen kişiler, günlük yaşamlarında büyük risklerle karşı karşıya kalabilir. Günümüzde ise bu sorunu tedavi etmek için yaygın olarak antidepresan türü ilaçlar kullanılıyor.
"BEYİN YAPISINI DEĞİŞTİREBİLİR"
Geçmişte, araştırmacılar antidepresanların ve hatta davranışsal terapinin ve elektrokonvülsif terapinin MDB'den muzdarip herkes için işe yaramadığını bulmuşlardır. Ancak Almanya'da bir grup araştırmacı şimdilerde antidepresanların beyin yapılarını kendilerinin değiştirebileceğini iddia ediyor. Ancak, bu değişikliklerin ne kadar süreceğinden emin değiller.
Geçmişte yapılan birçok araştırma, ciddi depresyon nöbetlerinin, genellikle beyinde bulunan gri madde ve beyaz madde hacmindeki değişiklikle ilişkili olduğunu tespit etti. Her beyin maddesi türü, vücudun farklı işlevleriyle ilişkilidir ve bu durumdaki herhangi bir değişiklik, beynimizin tepki verme şeklini büyük ölçüde değiştirebilir.
"DEPRSYON VE BEYİN YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ"
İnsan beyninin yapısı ile depresif düşüncelerin işleyişi arasında güçlü bir bağlantı olduğu kanıtlanabildiğinde, majör depresif bozukluk sorunları teşhis ve tedavi etme şeklini değiştirebilir. Ancak birçok kişi, bu noktada depresyonu teşhis ve tedavi etmede kullanılacak kadar tutarlı veya güçlü olup olmadığı konusunda hemfikir değil.
Yapılan araştırmalar sonucunda, majör depresyon bozukluğu olan 109 hastadan semptomlarındaki en büyük değişikliklerin, anti-depresanların ve diğer tedavi seçeneklerinin beyin yapılarını ne kadar değiştirdiğine bağlı olduğu tespit edildi.
"TEDAVİDE DEĞİŞİKLİK ORTAYA ÇIKABİLİR"
Psikiyatrist Jonathan Repple yaptığı açıklamada , "Yanıtın hızına şaşırdık" dedi. Repple ayrıca beyindeki bu değişikliklerin nasıl veya neden gerçekleştiğine, hatta antidepresanların ve diğer tedavilerin bu değişiklikleri Örneğin, her gün aldığınız gün ışığı miktarı ruh halinizi büyük ölçüde değiştirebilir. Hatta solak olmak bile MDB gibi zihinsel bozukluklara yakalanma riskini artırabilir. Ek olarak, özel bir burun spreyi gibi bazı antidepresanlar beyinde bu değişikliklere neden olmakta daha hızlı çalışabilir.