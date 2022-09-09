Evlilikleri bitiriyor! Klinik psikolog uyardı: "Oyun bağımlılığından kurtulmak için..."

Uzman Klinik Psikolog Beste Çokaygil, oyun bağımlılığının 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir hastalık olarak tanındığını belirtti. Çokaygil, yetişkinlerin oyun bağımlılığı sonucunda "antisosyal, öfkeli ve saldırgan davranışlar" gibi psikolojik sorunların yanı sıra, "sağlıksız beslenme ile obezite, migren, ellerde uyuşma, baş ve göz ağrıları" gibi fiziksel sağlık sorunları yaşayabileceğini söyledi. Psikolog Çokaygil, bağımlılığın sosyal hayattaki etkilerinin ise evliliklerin bozulması veya iş hayatının sona ermesine kadar gidebileceğini ifade etti.



Dijital oyunların, insanların günlük işlevselliklerini ve sağlıklarını önemli düzeyde etkilemeye başladığında bağımlı olmaktan söz edildiğini de ifade eden Psikolog Çokaygil, hastalığı, "Kişi, oyun sonucunda elde ettiği hazzı tekrar yaşamak isteyerek davranışsal bir bağımlılık geliştirir ve kendini izole ederek tüm vaktini oyun oynayarak harcamaya başlar" diye açıkladı.

"Oyun oynamadıkları zaman sinirli olabilirler"