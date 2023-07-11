Geçmez sanmayın! Bu hastalığın çaresi var: Eğer kendinizi böyle hissediyorsanız...



RİSK FAKTÖRLERİ NELER

Psikiyatrik hastalıkların biyo-psiko- sosyal etkenlere bağlı olduğunu belirten Dr. Kaplan, "Her hastalıkta bu etkenlerin oranları değişebilir. Genetik faktörler depresyonda etkili olabilir, ailede depresyon varlığı, yaşanan ağır kayıplar, kişinin hayatındaki değişimler, ilişkilerindeki problemler, iş kaybı, alkol veya madde kullanımı, boşanma, kötü ve travmatik çocukluk geçirme, daha önceden depresyon geçirme, bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler ve bazı hastalıklar depresyon için başlıca risk faktörleridir." ifadelerini kullandı.



DEPRESYON TÜRLERİ

Tanı kriterlerine göre depresyonun seviyesi belirlendiğini anlatan Kaplan, depresyon türlerine ilişkin şunları aktardı:

"Melankolik depresyon; biyolojik temeli ve fiziksel etkileri daha fazla olan (kilo kaybı gibi) bir türdür. Atipik depresyonda ise; kişide kilo artışı, uyku artışı görülür, çevre şartlarI iyi olduğunda kişi kendini biraz iyi hissetse de yalnız kaldığında yeniden kötü hissetmeye başlar. Bazı psikotik durumlar da depresyona eşlik edebilir." Depresyonun melankolik, atipik veya psikotik olmasının depresyon tanısının konmasında etkili olduğunu belirten Dr. Kaplan, "Saydığımız bu unsurlara bakarak depresyonu; hafif, orta ve ağır olarak sınıflandırırız. Bu da tedavi yöntemini belirlememizi sağlar. Kişin yaşı, gebelik durumu, ek hastalıklar, sosyal durumu da tedavi şeklini belirlemedeki diğer etkenlerdir." dedi.