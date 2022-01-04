Hata yapmaktan neden korkarız?

Bu tip kişiliğe sahip insanlar, böyle düşündüklerinden dolayı da hata yapmaktan çok korkarlar. Mükemmel olmaya çalışmak, kendilerini stresli hissetmelerine ve çoğu zaman kendileriyle ve yakın çevresi ile ilgili hayal kırıklığına uğramalarına neden olur.

Sezgisel olarak, mükemmeliyetçiliğin gerçekçi olmadığını ve kısıtlayıcı olduğunu biliyoruz. Mükemmellikle ilgili en önemli sorun, ulaşılamaz olması ve gerçekçi olmamasıdır. Mükemmeliyetçi kişilerin, öncelikle kendisini daha sonra çevresindeki herkesi sık sık eleştirmesinin altında yatan sebeplerden biri; mükemmel olma duygusundan dolayı çevresindekilere karşı tahammül seviyesinin azalmasıdır. Mükemmeliyetçilik hoşgörüsüzlüğü ve mutsuzluğu besler. İnsanların yanılabilir olduğunu ve hepimizin hata yapabileceğini kabul etmek ise, şefkat, empati ve mutluluğun kapılarını açar.

Yaşam boyunca hata yapmak kaçınılmazdır ve onları kabul etmeyi öğrenmek aydınlanmayı ve büyümeyi sağlar. Hata yapıldığını kabullenmek bir şeylerin öğrenildiği anlamına gelir. Öğrenmek istediğiniz ancak yaparken bir hataya düşeceğinizi sandığınız için harekete geçmekten kaçındığınız şeyler, yapmadığınızda size ne kattı? Hiçbir şey.