Her akşam 10'da uyursanız...Bakın vücudunuzda neler oluyor?

Uykuya gitme saati, tüm sağlık uzmanları tarafından vücudun işlevlerini yerine getirme açısından hayati olarak kabul ediliyor. Kim Kardashian ve Oprah Winfrey’nin de uyku saati olan 10, aslında oldukça erken olduğunu düşünseniz de vücudunuz için mükemmel bir zaman aralığı. Stres seviyenizden vücudunuzun şekline kadar oldukça geniş bir alanda etki sahibi olması sayesinde saat 10’da uyumak, hayatınızı yenileyebilecek güce sahip bir alışkanlık haline geliyor.

Giriş Tarihi: 25.07.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 12:25 ABONE OL PAYLAŞ

Saat 10'da uyumaya başladığınızda vücudunuzda ortaya çıkan değişiklikler, sağlık sorunlarıyla baş etmenizi kolaylaştırıyor. Bakın bu alışkanlık hayatınızda neleri değiştiriyor… UYKUNUZU TAMAMEN ALIRSINIZ Uyku, REM (hızlı göz hareketleri evresi) ve REM olmayan uyku arasında 90 dakikalık ağır ve hafif döngülere sahip. Saat 10 ve 2 arası ise uykunun en derin ve dinlendirici bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle saat 10'da yatağa gitmek, uykunuzu tamamen almanızı sağlıyor. Üstelik yapılan bir çalışma, daha erken ve daha uzun süre uyumanın geceleri uyuyamamaya neden olan olumsuz düşüncelerden daha kolay kurtulabileceğimizi gösteriyor.

VÜCUDUNUZ ŞEKLE GİRER Derin uyku döngüsündeyken vücudumuz büyüme ve onarım hormonları üreterek kendini iyileştiriyor. Bu sayede vücudunuzun kendini yeniden oluşturması gereken fırsatı sağlamış olursunuz. Kilo kontrolünü sağlamak ve birçok rahatsızlıktan kurtulmak isteyenler için saat 10'da uyumak en ideal alışkanlıklardan biri.

STRES SEVİYENİZİ DÜŞÜRÜYOR Yeterince uyumamak, vücudunuzdaki stres hormonu kortizolün ekstra yüksek seviyeleri nedeniyle sizi stresle baş etmek zorunda bırakabilir. Çok fazla kortizol bizi endişelendirebilir ve sağlığımızı etkileyebilir. Ancak daha erken uyumaya başladığınızda, kortizol seviyenizi gerçekten kontrol edebilecek daha uzun derin uyku dönemlerini yakalayabilirsiniz. Zihninizin ve vücudunuzun tam bir gece uykusundan aldığı dinlenme sayesinde, gün içinde stres seviyeniz düştüğünde tamamen yenilenmiş olduğunuzu fark edebilirsiniz.

HASTALIK RİSKİ ÇOK DAHA AZ Birkaç çalışma, daha erken uyuyan kişilerin gece vardiyasında çalışan veya gece uyumayanlara göre daha sağlıklı olduğunu gösterdi. Yeterince derin uykuyu yakalayamayan kişilerin tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi hastalıklarla yaşama şansı daha yüksek. Araştırmacılar ayrıca derin uyku evresinin 22:00 ve 02:00 arasında olduğunu buldu ve bu durum, bağışıklık hücrelerimiz için gerçekten önemli. Çalışmada derin uykusu yeterli olmayan kişilerde daha düşük virüs antikor yanıtı tespit edildi, bu da daha kolay hastalanabilecekleri anlamına geliyordu.