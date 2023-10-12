Her dört kişiden birinde görülüyor! Bu hastalığa dikkat...

Ruh sağlığı sorunlarının çok fazla değişkenden etkilendiğini dile getiren Kılıç, "Dünyada ve ülkemizde bireylerin ve toplumun ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen birden fazla risk faktörü vardır. Bunlara kişisel risk faktörleri, aile içi şiddet, toplumsal şiddet, madde kullanımı, pandemi, savaş vb. örnek olarak verilebilir. Bu faktörler kişinin ruh sağlığı üzerinde olumsuz yönde etki etmekte ve kişinin gerekli desteği alamadığında baş etme becerilerinin düşmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak kişinin ailesi ve çevresinin kişiye ruhsal destek sağlayacak şekilde bilgilendirilmesi ve bilinçli hale getirilmesi çok önemlidir. Bu düzenlemeler yapılırken aile içi iletişimin arttırılması, toplum içindeki bireylerin birlikte yaşarken stres faktörlerine karşı karşılıklı şekilde destekleyici olması gerekmektedir. Yaşanılan aile ve toplum risk faktörlerini bireye ne kadar fazla yansıtılırsa ve ne kadar az destekleyici olunursa bireyde toplumda aynı oranda bu durumdan olumsuz etkiler. Ancak bireyin stres faktörlerine karşı destekleyici rolü görmesi ise onu bu risklere karşı uyumlu ve baş edebilecek şekilde geliştirir ve dönüştürür. Gelişen, değişen, baş etme becerisi yüksek bireyler toplumu etkiler, etkilenen toplumlar evrensel düzeyde ruh sağlığı sorunlarının daha az yaşandığı nesillerin yetişmesine olanak sağlar" dedi.



Ruhsal açıdan sağlam bireylerin sağlam toplumlar oluşturacağının altını çizen Psikolog Kılıç, "Aile ve toplum dışında ise ruh sağlığı alanında hizmet veren sağlık kuruluşları ve çalışanlarının rolü de çok önemlidir. Bu kurumlar bireylerin ruh sağlığı açısından her zaman kolayca tıbbi destek alabilecekleri ve beceri kazanabilecekleri yerler olabilmelidirler. Ruh sağlıkları konusunda sorun yaşayan bireylerin danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ulaşılabilirlikleri arttırılarak bu bireylerin topluma uyum sağlamaları psikolojik sağlamlıkları açısından önem arz etmektedir. Unutmamalıdır ki ruhsal açıdan sağlam bir birey, ruhsal açıdan sağlam bir toplum oluşturur ve ruhsal açıdan sağlam bir toplum da evrensel olarak ruh sağlığı sorunlarının daha az yaşandığı bir dünya oluşturur" ifadelerine yer verdi.