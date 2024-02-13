İnsanların %90'ı risk altında! Hayatınız "ters yüz" olmasın...

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Klinik Psikolog, Çocuk ve Ergen Psikoterapisti Dr. Sezin Andiç Başbuğ, “Psikolojik Dayanıklılık Penceresinden Afet ve Travmalarla Başa Çıkma” konulu verdiği konferansta, travmalarla başa çıkmanın yolunun yalnız olunmadığının hissedilmesi ile mümkün olabileceğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:20 PAYLAŞ ABONE OL

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Dr. Öğr. Üyesi Sezin Andiç Başbuğ, Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Çukurova Türkoloji Araştırma Merkezi'nde verdiği "Psikolojik Dayanıklılık Penceresinden Afet ve Travmalarla Başa Çıkma" konulu konuşmasında, travmatik olayların hayatı hiç beklenmedik şekillerde ters yüz ettiğini ve aynı olaya aynı değil, farklı tepkiler verilebildiğini söyledi.



Başbuğ, "Sevdikleri veya önemli kişilerin kaybı. Kişinin kendi yaşam ve geleceğinin kontrolünü kaybetmesi. Umut ve inisiyatif kaybı. İtibar kaybı. Sosyal altyapı ve kurumların kaybı. Hizmetlere erişimin kaybı. Mülk ve eşyaların kaybı. Geçim kaynaklarının kaybı. Doğal çevre, önemli kültürel alanlar ve önemli yerlerin kaybının" travmatik olaylara yol açabileceğini belirterek, "Şayet çok şanslı biriysek, bu talihsizliklerden hiç biri başımıza gelmemiş olabilir, fakat çok büyük ihtimalle "insan olmanın çok doğal sonucu olarak" eninde sonunda gelecektir. İstatiklere göre, insanların yüzde 90'ı hayatları boyunca en az bir travmatik olaylarla karşı karıya kalır" dedi.