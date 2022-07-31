‘Kişisel gelişirken’ ruh sağlığınızdan olmayın!

Kişisel gelişim alanına, işinin ehli psikoloji uzmanlarının çalışmaları da girebiliyor bazen. Ama 'karanlık' tarafta; biraz psikolojiden, biraz mistik öğretilerden cımbızlayarak 'ortaya karışık' kitaplar yazan, uydurma terapiler yapanlar var. Ruh sağlığı uzmanları, ayakları yere sağlam basmayan bu kişisel gelişim kitaplarının ve terapilerinin, sonunda insanların psikolojisini nasıl bozduğunu örnekleriyle anlatıyor ve soluğu yine kendilerinin yanında aldıklarını söylüyorlar.

GÖKSAN GÖKTAŞ Giriş Tarihi: 31.07.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 09:52 PAYLAŞ ABONE OL

"Bu kitapların hemen hemen hepsi kaderinizi değiştirebileceğiniz mesajını verirler. Sorunlara ve çaresizliğe karşı güçlü bir panzehir sunduklarını iddia ederler ama bu plasebo etkisinden başka bir şey değildir. Ne var ki tüm bu kitapların verdiği ilham ve motivasyonlar geçicidir, çünkü okuyucu bu genel ve tek tip tavsiyeleri kendi koşullarına uyarlamakta zorlanır ve sonuç hayal kırıklığı olur. Özetle; 'Evrenden istediği olmayınca', başladığı noktaya hatta bazen daha geriye döner." Böyle anlatıyor Psikoterapist Dr. Cem Keçe, kişisel gelişim kitaplarının vaatlerini ve bu alanda uygulanan türlü 'terapi'lerle insanların vardığı son noktayı. Gerçekten de, 1980'lerde dünyaya Amerika'dan yayılan kişisel gelişim akımları, başarı takıntısını, her şeyin 'en'i olma hayalini insanlara pompalayıp duruyor. Kişisel gelişimciler, biraz psikoloji ilminden, biraz kadim mistik öğretilerden cımbızladıkları satırlarla ve ayakları bir türlü yere basmayan 'terapi' adında uyguladıkları yöntemlerle altın çağını yaşıyor. Nefes terapileri, türlü türlü 'olumlama'lar, evrene mesaj göndermeler, reiki, çoğu ehil olmayan (işin kaynağına ulaşmak, yerinde öğrenmek o kadar kolay değil çünkü) sürüsüne bereket meditasyon ve yoga uzmanlarının huzur vaatleri... Ruh sağlığı uzmanları, hayatın katmanlı olduğunu söylüyor ve hayatta başarı kadar başarısızlığın, zafer kadar yenilginin de olduğunun altını çiziyor. İnsanlara 'iyi hissetmeleri' ve başarılı olmaları için, sürekli aşırı bir özgüven pompalayan kişisel gelişim akımlarını doğal bulmuyor hatta çoğu yönden zararlı görüyorlar. Hatta kişisel gelişime kafayı takmış, hayatı bu yüzden kabusa dönmüş pek çok hastanın kendilerine danıştığını anlatıyorlar. Elbette ki insanlara kendilerini daha iyi hissetmeleri için tavsiyelerde bulunmak, bir şeyler yazmak, anlatmak kötü değil. Ama iş ruh sağlığı olunca, işin uzmanları dururken kişisel gelişimden medet ummanın daha çok kafa karıştırdığını ifade ediyorlar. Peki, kişisel gelişimciler insanların hangi açıklarından istifade ediyor, insanları kişisel gelişim kitaplarına ve uygulamalarına neler yönlendiriyor? Nereye kadarı yararlı, nereden sonrası zararlı. "İnsanların, evrenden istedikleri olmayınca" neler oluyor ruh dünyalarında? Ruh sağlığı uzmanlarına sorduk...



Lüks semtler uydurma terapilerin üssü oldu

Klinik Psikolog Mustafa Gödeş bu konuya yıllar önce uyanıp, Kişisel Gelişim Zırvaları adlı bir kitap yazdı Bu akımın tuzaklarını, gelişimini ve insanlarda yarattığı tahribatı anlattı. Kendisiyle kişisel gelişim tuzaklarını konuştuk. - Kim bu kişisel gelişimciler? - Öncelikle şunu söylemek isterim. Kişisel gelişim alanında gerçekten kaliteli hizmet veren ve bu alanda önemli katkı sağlayan insanlar var. Şüphesiz kişisel gelişim önemli ve kıymetli bir alan. Ancak bu kadar önemli bir alanın istismara açık olması da tüm dünyada bilinen bir olgu. Bu konuda seminerler düzenleyen, kitaplar yazan, hatta seanslar yapan kimselerin birçoğu başta lisans eğitimi olmak üzere yetkinliği olmayan kimseler. - Profesyonel destek almak yerine bu metotlarla, kitaplarla ruh sağlığı kötüye gidip size danışan vakalar oldu mu? - 20 yıla yaklaşan meslek hayatımda buna dair o kadar çok vaka ile karşılaştım. Özellikle lüks semtlerdeki özel ofislerinde psikolojik problemler yaşayan bireylere; travma, regresyon vs. terapisi yaptığını iddia eden çok sayıda kişi var. İşin ilginç tarafı yüzbinlerce takipçisi olan bu kişiler sosyal medya hesaplarında hiç çekinmeden bu sözde terapi seanslarının videolarını paylaşıyorlar (Bunun bir suç olduğunu belirtmek gerekir). Bu sözde terapi seanslarına katılanlar bizim "katarsis" dediğimiz duygu boşalmaları yaşıyorlar. O yaşanan duygu boşalımı kişiye o anlık gerçekten iyi geldiği gibi bunu izleyen kişiler için de son derece etkileyici bir şov haline geliyor. Bu tür şovlar çok iyi bir reklam etkisi yarattığı gibi daha çok "müşteri" gelmesini sağlıyor. Meslek hayatım boyunca bu tarz sözde seanslardan geçmiş çok sayıda insanın bir süre sonra problemlerinin daha da ağırlaşarak bizlere başvurduklarına defalarca şahit oldum.