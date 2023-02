Klinik Psikolog Esra Ezmeci: "Şimdi yaşama sımsıkı tutunma zamanı!"

BAŞKALARINI KURTARIRKEN KENDİNİZE DE DİKKAT EDİN



Deprem ve benzeri afetlerde görev yapanlar; yaşadıkları, gördükleri ve engel olamadıkları durumlarda doğal olarak zorlanır. Bu kişiler, kimi zaman orada bazen de uzun süre sonra travmalara maruz kalabilir. Bununla başa çıkmak, kendileri için üstlendikleri görev kadar önemli...



Doğal afetler sadece yaşayanları değil yakınlarını buna tanık olanları ve yardım ekiplerini de aynı derece etkileyebilir. Hayatın son bulmasına neden olabilecek bu tür afetler kişilerde olayı sık sık hatırlama, yeniden yaşıyormuş gibi hissetme, uyku düzensizlikleri, kabuslar görmek, sinirlilik ve öfke hali, dikkat dağınıklıkları, ufak seslerden irkilmek, içe kapanma, iş hayatında zorluk gibi durumlar görülebilir. Tüm bu tepkiler travmatik olaya verilen normal tepkilerdir ve bu durumu da birçok insan yaşayabilir.

Arama kurtarma görevi, psikolojik ve fiziksel olarak herkesin yapabileceği bir şey değildir. Her türlü fiziksel ve psikolojik duruma sürekli halde hazır olmayı gerektirir. Arama kurtarma görevi üstlenenlerin yapması gerekenlerin en başında kendi fiziksel ve ruhsal sağlıklarına önem vermeleri bulunmaktadır. Özellikle kendilerine olması gerekenden fazla iş yükleyip kurtarıcı olmak istemeleri anlaşılabilir fakat kişi kabul etmelidir ki, her şeyi kurtarıp her şeyi düzene sokamaz.

Eğer kendi yapabilecekleri dışında, yüksek beklentileri olur ve bunları gerçekleştiremezse sonuç, tükenmelerine yol açabilir. Bu alanda çalışan kişilerin, afeti yaşamış insanların eleştirilerine, öfkelerine maruz kaldıklarında bunu kişisel olarak algılanmaması ve olumsuz bir duygu hissetmemesi gerekir.



BESLENME VE UYKU SORUNLARI ÖNEMLİ

Bu alanda çalışan kişiler, yeterli uyuyamak, kimyasal maddeye maruz kalmak, yeterli beslenememek gibi sorunlar yaşayabilir. Bu fizyolojik zorlukların sonucunda da yorgunluk, bitkinlik, işlev kaybı, iş hayatında yetersizlik ve kaza riskinde artış beklenen bir sonuca dönmektedir.

Psikolojik etkilerine baktığımız zamansa bu alandaki kişilerin sürekli olarak afetzedelerle iletişime geçme, sosyal destek sistemlerinden izole olma, mevcut ruh sağlığı bozukluklarının olması, cansız bedenlere tanık olmalarıyla birlikte onlarla temas halinde olmak ve yaşanan duruma davranışsal ve duygusal yönden uyum sorunları yaşamaktadır. Bunun sonucunda da bu çalışanlarda kurbanlarla kendilerini özdeşleştirme, ikincil travmatik stres, psikolojik ve davranışsal yönden riskin artışı ve travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ortaya çıkar.

Ne yazık ki birçok yardım personeli bu tür bir afetten sonra birkaç ay daha yaşanılan olumsuz etkilerden etkilenebilmektedir. Afet sonrasında ölüm ve yaralanma sayısındaki fazlalık, parçalanmış, toprak altında kalmış vücutlarla karşılaşma, afetzedelerin acı ve yaslarına tanık olmak, yoğun stres ve baskı altında çalışmak, her şeye yetişip yardım edememe konusundaki çaresizlik, aşırı yorgunluk, açlık, uykusuzluk, ceset kokuları gibi durumlar özellikle afet çalışanlarında uzun süre olumsuz etkiler bırakabilmektedir.