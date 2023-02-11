Klinik Psikolog Esra Ezmeci: "Şimdi yaşama sımsıkı tutunma zamanı!"





SEVDİKLERİNİZE VAKİT AYIRIN



1.DUYGULARINIZI BASTIRMAYIN

Bu yaşanan afet kuşkusuz ki, çok zor bir dönemdir. Bu zaman diliminde öncelikli olarak kendimize toparlanmak için zaman tanımanız gerekmektedir. Kayıplarınız için duygularınızı bastırmadan yas tutmak bu dönemde çok önemlidir. Duygularınızda ani iniş ve çıkışlar olması çok normaldir. Kendinize karşı şefkatli ve sabırlı olmak önemlidir. Bu olayı yaşayan herkesin size benzer duygular yaşadığını unutmayın. Depremi yaşayan kişilerle duygu ve düşünceleri paylaşmak onlarla dayanışma içinde olmak size iyi gelecektir.



2.SEVDİKLERİNİZLE OLUN

Duygularınızı bastırmaya yönelik alkol ve uyuşturucu maddelerden uzak durun. Bunlar size kısa süreli iyi hissettirse de uzun sürede olumsuz etkileri olacaktır. Yaşamınıza eski rutin şeklinde devam ediyor olmak da size iyi gelecektir. Hayatınızı düzene koymak, sevdiklerinizle vakit geçirmek bu dönemde size iyi gelecektir.





3.İHTİYAÇLAR İHMAL EDİLMEMELİ

Beslenme, uyku ve dinlenme ihtiyaçlarınızı düzenli şekilde karşılamaya gayret ediniz. Aile ve yakınlarınızla bir arada olmaya ve güvendiğiniz kişilerle duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak çok önemlidir.



4.BİR DAHA OLABİLİR, BUNU KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ

Kişi kendini güvensiz hissettiğinden ötürü kendini güvende hissedecek alanlar yaratmalıdır. "Deprem yaşandı tekrar da yaşanabilir fakat bu durumu ancak başıma geldiğinde düşünüp hayatıma devam etmek ve bu şartlar içinde yaşama devam etmek zorundayım" diye düşünmelidir. Çünkü kişide kaygı ve korku yaratan şey yaşananları kabul etmemekten kaynaklanmaktadır. Kişi kaygılandığında kendini güvende hissettiği alanları hatırlatmalıdır.





5.KENDİNİZİ GÖZLEMLEYİN VE ŞEFKATLİ OLUN

Depremi yaşayan kişiler dışında uzaktan tanık olan izleyen haber alan kişilerde de bir şey yapamamanın verdiği çaresizlik, suçluluk duygusu yaşanmaktadır. Hatta durum bazen öyle bir boyut alır k i deprem bölgesi dışındaki insanlar yemek yemeye, sıcak evlerinde olmaya utanır oldular. Hatta bazı kişilerde durum öyle bir hal aldı ki kişiler günlük yaşamına devam edemez işine dahi gidemez oldu. Hiçbir duygu gibi hayatta kalmanın suçluluğu da duyguyu bastırmakla ortadan kalkmaz. Bu durumda öncelikle kişi bu duygunun varlığını kabul etmelidir. Olumsuz duygu ve düşüncelerinizi yargılamadan gözlemlemek ve ancak mantıklı düşünce ile kendinize göstereceğiniz anlayış ve şefkatle mümkündür.



6.KİMSE GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEZ, GELECEĞİ TAHMİN EDEMEZ

Kendinize zaman tanımak çok önemlidir. Fiziksel ve psikolojik bakıma özen göstermeye devam edin. Günlük rutinlerinize devam etmeye çalışın. Özellikle şu gerçeği kendimize hatırlatmak önemlidir. Kimse geçmişte yaşanan olayları değiştiremez veya geleceği tahmin edemez. Şuan size suçluluk hissettiren durumu önceden tahmin etmeniz imkansızdı. O zamanı düşündüğünüzde elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı kendinize hatırlatın.



7.GÜVENDİĞİNİZ KİŞİLERLE DERTLEŞİN

Bazen depremden uzak kişilerin suçluluk duygusu olayları hatırlama şeklinde değişiklikler yaratabilir ve kendinizi olması gerektiğinden daha fazla suçlu hissetmenize neden olabilir. Yaşadıklarınızı daha gerçekçi bir yönden değerlendirebilmek için güvendiğiniz bir kişiye hissettiğiniz ve düşündüklerinizi paylaşın. Hayatta kalan sevdiklerinizle vakit geçirin. Sevdiklerinizle vakit geçirmek hem iyi hissettirecek hem de suçluluk duygularınızı azaltacaktır.





BAŞKALARINI KURTARIRKEN KENDİNİZE DE DİKKAT EDİN



Deprem ve benzeri afetlerde görev yapanlar; yaşadıkları, gördükleri ve engel olamadıkları durumlarda doğal olarak zorlanır. Bu kişiler, kimi zaman orada bazen de uzun süre sonra travmalara maruz kalabilir. Bununla başa çıkmak, kendileri için üstlendikleri görev kadar önemli...



Doğal afetler sadece yaşayanları değil yakınlarını buna tanık olanları ve yardım ekiplerini de aynı derece etkileyebilir. Hayatın son bulmasına neden olabilecek bu tür afetler kişilerde olayı sık sık hatırlama, yeniden yaşıyormuş gibi hissetme, uyku düzensizlikleri, kabuslar görmek, sinirlilik ve öfke hali, dikkat dağınıklıkları, ufak seslerden irkilmek, içe kapanma, iş hayatında zorluk gibi durumlar görülebilir. Tüm bu tepkiler travmatik olaya verilen normal tepkilerdir ve bu durumu da birçok insan yaşayabilir.

Arama kurtarma görevi, psikolojik ve fiziksel olarak herkesin yapabileceği bir şey değildir. Her türlü fiziksel ve psikolojik duruma sürekli halde hazır olmayı gerektirir. Arama kurtarma görevi üstlenenlerin yapması gerekenlerin en başında kendi fiziksel ve ruhsal sağlıklarına önem vermeleri bulunmaktadır. Özellikle kendilerine olması gerekenden fazla iş yükleyip kurtarıcı olmak istemeleri anlaşılabilir fakat kişi kabul etmelidir ki, her şeyi kurtarıp her şeyi düzene sokamaz.

Eğer kendi yapabilecekleri dışında, yüksek beklentileri olur ve bunları gerçekleştiremezse sonuç, tükenmelerine yol açabilir. Bu alanda çalışan kişilerin, afeti yaşamış insanların eleştirilerine, öfkelerine maruz kaldıklarında bunu kişisel olarak algılanmaması ve olumsuz bir duygu hissetmemesi gerekir.



BESLENME VE UYKU SORUNLARI ÖNEMLİ

Bu alanda çalışan kişiler, yeterli uyuyamak, kimyasal maddeye maruz kalmak, yeterli beslenememek gibi sorunlar yaşayabilir. Bu fizyolojik zorlukların sonucunda da yorgunluk, bitkinlik, işlev kaybı, iş hayatında yetersizlik ve kaza riskinde artış beklenen bir sonuca dönmektedir.

Psikolojik etkilerine baktığımız zamansa bu alandaki kişilerin sürekli olarak afetzedelerle iletişime geçme, sosyal destek sistemlerinden izole olma, mevcut ruh sağlığı bozukluklarının olması, cansız bedenlere tanık olmalarıyla birlikte onlarla temas halinde olmak ve yaşanan duruma davranışsal ve duygusal yönden uyum sorunları yaşamaktadır. Bunun sonucunda da bu çalışanlarda kurbanlarla kendilerini özdeşleştirme, ikincil travmatik stres, psikolojik ve davranışsal yönden riskin artışı ve travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ortaya çıkar.

Ne yazık ki birçok yardım personeli bu tür bir afetten sonra birkaç ay daha yaşanılan olumsuz etkilerden etkilenebilmektedir. Afet sonrasında ölüm ve yaralanma sayısındaki fazlalık, parçalanmış, toprak altında kalmış vücutlarla karşılaşma, afetzedelerin acı ve yaslarına tanık olmak, yoğun stres ve baskı altında çalışmak, her şeye yetişip yardım edememe konusundaki çaresizlik, aşırı yorgunluk, açlık, uykusuzluk, ceset kokuları gibi durumlar özellikle afet çalışanlarında uzun süre olumsuz etkiler bırakabilmektedir.