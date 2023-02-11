Minik yürekleri travmadan kurtarmanın formülü! Uzman anlattı: Çocuklarda depremin izi nasıl giderilir?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve toplam 10 ilimizi etkileyen deprem, hepimizde derin bir iz bıraktı. Hatta yetişkinlerden daha çok çocukları da etkiledi. Depremi yaşayan, enkazda kalan, ailesini yitiren çocukların neredeyse tüm hayatı bir anda değişti. Diğer taraftan akranlarının yaşadıklarına televizyon ve sosyal medyada yoluyla şahit olan, deprem ve oluşturduğu yıkımı gören çocuklar da psikolojik olarak hasar aldı. Peki, hem deprem bölgesindeki hem de bu görüntüleri izleyip empati kuran çocukların maruz kaldıkları travmalar nasıl iyileşecek? Çocuğumuzun deprem travması yaşadığını nasıl anlarız? Şu koşullarda ebeveynler olarak çocuklarımıza nasıl bir ortam sağlamalıyız? Deprem bölgesindeki çocukları yaraları nasıl sarılacak? Tüm sorularımızın yanıtlarını uzman psikolog Tuğba Yağan'dan aldık.

-Çocuklarda deprem travması oluştuğu nasıl kendini gösterir? -Böyle bir travma genellikle aniden olduğu için, çocukların zihinsel ve fiziksel olarak bu olaya hazırlanması mümkün değil. Yaşanan depremde, çocuklar travma sonrasındaki streslerinin göstergesi olan davranışları yaş dönemlerine göre farklı gösterirler.





0-1 yaş: Bu bebeklerin travma sonrası stres belirtileri ise, uyku düzenlerini kaybetmek, heyecan ve telaş duyguları yaşayabilir, gelişimsel becerilerini göstermede gecikme olabilir. (ilk sosyal tepkiler gibi). Nedir o sosyal tepkiler; anne-baba ve çevresindeki kişiler ya da yabancılara ses çıkararak, gülümseyerek, hareket ederek dikkat çekmek, bağ kurmak, onlarla iletişim isteği gibi... Travma yaşayan bir bebek bu sosyal becerilerde güçlük yaşayabilir.



2-5 yaş arası: Küçük çocuklar, ailelerinin ona sağladığı kendi güvenli dünyalarını etkileyen deprem sonrasında, neyin olup bittiğini anlayabilecek yeterliliğe tam sahip olmadıkları gibi, hissettiklerini ifade edebilecek yeterli kelime dağarcığı henüz yoktur.



Bu yüzden sözel olmayan korku ve anksiyete (kaygı) tepkileri gelişebilir: ağlama, bağırma, ebeveynine aşırı derecede bağlanma, sızlanma, üzüntülü olma, korkma belirtileri, titreme, ebeveyne doğru koşma ya da kafa karışıklığı ve amaçsız hareketler gözlenebiliyor.



5 yaş ve altındaki çocukların gelişimine uygun davranışlarında gerileme görülebilir, daha küçük yaşlardaki çocukların davranışlarını gösterebilir. Nedir bunlar; alt ıslatma, dışkı kaçırma, gece kabusları yaşayabilir, yalnız kalmaktan korkar, tek başına uyumak istemeyebilir, ışık olmadan uyumayı reddedebilir. Yağmur şimşek gibi hava olaylarından korkabilir. Yeme problemleri, giyinmede ve yemek yemede anne-babadan ya da bakımını sağlayan kişiden yardım isteyebilir. Özetle bu yaş döneminde olup travma yaşamış olan çocuklar fazladan bakım ve dikkat ister.