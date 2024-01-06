Mutlu olmanın altın kuralı! Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: 12 adımda öz şefkat...



5. KİŞİSEL BAKIM ÖNEMLİ: Kişisel bakım sadece dış görünüşünüze dikkat etmeyi değil fiziksel ve zihinsel anlamda da dikkat etmeyi içerir. Sağlıklı bir yaşam ve kendinize öz şefkat duyabilmeniz için fiziksel, zihinsel anlamda kendinizi önemseyin.

6. ULAŞILABİLİR HEDEFLER BELİRLEYİN: Merdiven çıkarken ilk basamaktan son basamağa ulaşmak nasıl imkansızsa hedefler de ilk basamaktan sonraki adımı en yüksekte belirlemek kişinin hem motivasyonunu alır hem de canını acıtır. Bundan ötürü hayattaki hedeflerinizi hep bir sonraki basamağa göre şekillendirin. Bu basamaklara her ulaştığınızda da kendinize küçük ödüller verin. Başardıklarınızı görmek ve kutlamak kendinize olan öz şefkatinizi arttıracaktır.

7. KÖTÜ HİSSETTİREN DÜŞÜNCE ŞEKLİNİZİ KEŞFEDİN: Bir hata yaptığınızda, yanlış düşündüğünüzde, kötü ilişkiler kurduğunuzda bunun hayatın getirdiği deneyimler olduğunu kabullenin. Kendinizi bunun için suçlamayın veya cezalandırmayın. Kendinize bu durumlarda eğer ki kötü davranıyor ve kötü cümleler kullanıyorsanız bu kalıpları tanıyın. Ve bu tarz davranışlar ve düşünceler gerçekleştirdiğinizde tanıdığınız bu kalıplardan çıkmak için kendinize öz şefkat gösterin. Durumu normalleştirin.

8. EMPATİ DUYMAK VE NEZAKET: Kendinizi bir başkasının yerine koyabilmek üzerine olan empati becerisi kendi hislerinize ulaşmada da önemli bir anahtar. Yapılan ve söylenenlerin bir başkasına nasıl hissettirdiğini anlarsanız bir başkasına dikkat ettiğiniz gibi kendinize de dikkat edersiniz. Ve aynı zamanda kendiniz karşı nazik ve kibar oldukça bir başkasına karşı da aynı yaklaşımda olacağınızdan ötürü insan ilişkilerinizin nasıl güçlendiğini görebilirsiniz.

9. VÜCUDUNUZU RAHATLATIN: Sağlıklı bir şekilde beslenin. Vücudunuzu rahatlatmayı ve dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Boynunuza, ellerinize masaj yapıp kendinizi rahatlatın.Düzenli yürüyüşlere çıkın. Fiziksel anlamda kendinize yapacağınız her şey iyi hissetmenize etki ederek öz şefkatinizi artıracaktır.