Özür dilemekten neden kaçarız?

"ÖZÜR BİR SONRAKİ DAVRANIŞTA KENDİNİ GÖSTERİR."

Özür dilemek, yaptığımızı düşündüğümüz, ya da öyle olmasını istediğimiz, yanlış anlaşılmak istemediğimiz durumlarda ama en önemlisi ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacıyla üzüntümüzü belirtmek, aynı durumun tekrarlanmayacağını karşımızdakine vaat etmektir. Özür; yalnızca, lafta kalmayıp davranışa dönüştüğünde samimi bir değişimin göstergesi olabilir.

Özür Dilemekten Neden Kaçınırız? Özür dilemekte zorlanmamızın sebeplerinden bazıları şunlardır:

1. Özür Dilemek Zayıflığın Bir İşaretidir Anlayışı: Medyanın da etkisiyle günümüzde özür dilemek hatalı olduğunu kabul etmek bir erdemden çok ne yazıktır ki bir eziklik, zayıflık olarak görülmeye başlandı. Bu yaygın ama yanlış anlayışın aksine, kişinin gururunu bertaraf ederek samimi bir özür dilemesi, kişilik gücünün bir göstergesidir ve büyük bir cesaret gerektirir.

2. Ego: Özür dilemenin en büyük düşmanıdır ego. Sizi kendi içinizde sürekli savaşmak veya savunma yapmak zorunda bırakır. Sizi; insanlarla doğru iletişim kurma konusunda hep bir adım geride bırakarak yalnız kalmanıza sebep olur.

3. Sonuna Kadar İnkar Alışkanlığına Sahip Olma: Bu alışkanlık da yine ego ile bağlantılıdır. Bazı insanlar hatasını kabul etmektense ilişkisini kaybetmeyi göze alırlar.

Suçlama ve hata bulma insan ilişkilerini en çok zedeleyen iki davranış biçimidir. Bizim davranışımızdan ötürü bir sorun yaşandığında karşımızdaki insanda hata arama, suçu onun üstüne yıkmaya çalışmak yerine özür dilemek varolan iletişimi korumak ve güçlendirmek istediğiniz anlamına gelir. Evet hatalıyken özür dilemek bizi küçük düşürmez aksine karşımızdakine önem verdiğimizi saygı duyduğumuzu onu kaybetmek istemediğimizi gösterir.