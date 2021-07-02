Pandemide kaygı, anksiyete bozukluğu ve depresyon yaşayanlar arttı

Doç. Dr. Özcan, özellikle kronik hastalığı olanlarda pandemi endişesinin ciddi düzeyde kaygıyı tetiklediğini söyledi. Özcan, "Daha öncesinde herhangi bir şikayeti olmasa da belki bir miktar kaygıya yatkınlığı olan depresyona yatkınlığı olan kişiler, bu süreçte 'Hastalanacak mıyım, hastanede yatar mıyım ya da yoğun bakımlık olur muyum?' endişesi taşımaya başladı. Özellikle kronik hastalığı olan insanlarda bu durum ciddi düzeyde bir kaygıyı tetikledi. Bununla birlikte bu kişilerde özellikle son 7-8 aydır kaygı bozukluğu, anksiyete bozuklukları yani beraberinde depresyon gibi rahatsızlıkları sık görmeye başladık" diye konuştu.

Diğer hastalıkların üstüne bir de pandeminin yükü ve stresinin geldiğini belirten Özcan, "Pandemi var, diye diğer hastalıklar bitmedi, onlar aynı şekilde devam ediyor. Bir de üstüne ekstra pandeminin yükü, stresi, izolasyon. Mesela; yaşlı hastalarda evden çıkamamak, sosyal iletişim kuramamak gibi sıkıntılar ortaya çıkardı. Bazı hastalıkları artırdığı muhakkak. Mesela; bunama hastalığı olan hastaların gidişatları bu yönde biraz kötüye gitmiş olabilir. Onun dışında dediğim gibi kaygı bozuklukları çok arttı. Bu süreçte kaygı bozukluğunda özellikle bir miktar depresyonda artış görüyoruz. İnsan sosyal bir varlık, iletişimin eksikliği iletişim desteği alamamak, arkadaşlarıyla sohbet edememek, dışarı çıkıp hava alamamak; bunlar hep insanları etkiledi" dedi.