Pandemide kaygı dozu gitgide yükseliyor! Ruhunuzu yenileyecek 7 altın öneri

Uzman Klinik Psikolog Şehnaz Tuna "Halen devam eden pandemi sürecinde iyi ve olumlu olan her tür aktiviteyi gerekli kurallara uyarak olabildiğince hayatımıza entegre etmeye çalışmalıyız. Bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış ruh ve beden sağlığı ilişkisi, kaygı dozunun hızla yükseldiği toplumumuzda ihmal edilmemesi gereken çok önemli bir konu. Araştırmalar, ruhsal sağlık sorunu olan bir bireyin kalp hastalığı gibi önlenebilir bir fiziksel sağlık sorunu yaşama ya da bağışıklığının zayıflaması olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yoğun kaygıyla yıpranan ruha iyi gelen her şey bedeni besleyeceği gibi beden sağlığı için gerçekleştirilen her tür fiziksel aktivite ruh sağlığımızı koruyup geliştirecektir" diyor.

KÜÇÜK ADIMLARLA AÇILIN

Sosyalleşme sürecinde bir anda normale dönmenin faydadan çok zararı olacaktır. Açılımı yavaş yavaş yapmak yeni döneme adaptasyonun daha sağlıklı gelişmesini sağlar. Örneğin deniz aşırı bir ülkede uzun süreli bir tatil planlamak yerine özlediğiniz akrabalarınızla, sınırlı sayıda katılımla ve korunma kurallarına dikkat ederek geçireceğiniz bir hafta sonu buluşması organize edebilirsiniz. Her gün farklı bir program yapmak yerine biraz daha ağırdan almak uzun bir aradan sonra gerçekleşecek hızlı sosyalleşmelerin kişinin iç dünyasında yaratacağı ruhsal karmaşayı engelleyecektir.