Prof. Dr. Nevzat Tarhan açıkladı! "Bir narsistin en büyük özelliği..."

Narsisizm son yıllarda özellikle en çok duyduğumuz ruh sağlığı terimlerinden biri. Fakat ne anlama geldiği konusunda net bir bilgiye sahip olmamak, birçok kişinin "narsist" tanımlamasına maruz kalmasına neden oluyor. Peki gerçekten narsizm nedir? İşte bu davranış kalıbı ve karakter özelliği ile ilgili en çok merak edilenlerin cevabını Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan verdi.

AA Giriş Tarihi: 03.09.2022 13:51 PAYLAŞ ABONE OL

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan egoizmin bir davranış kalıbı, narsisizmin ise kişilik biçimi olduğunu belirterek, "Herkesin içinde narsistik bir çekirdek var. Psikanalist Prof. Otto Kernberg narsisizm için kötü parça diyor. Bu narsistik parça kötü parçadır. 'Hep ben' der. O içimizdeki bencil parçadır. Halk arasında narsistikler kibirli olarak bilinir. Kibir, narsistiklerin en büyük özelliğidir." ifadelerini kullandı. Egonun kişiliğimizin bir parçası olduğunu belirten Tarhan, "Kişiliğimizin 3 ana parçası vardır. Bunlar ego, süper ego ve iddir. Hepsinin farklı özelliği vardır. Süper ego denetleyicidir, düzenleyicidir. Ego da uyum sağlayıcıdır. Adaptasyonu sağlar. İd ise bencildir, her istediğini talep eder. Sağlıklı bir insandaki egonun kişilik yapısında kaptan köşkü gibidir. Ego son karar vericidir ve direksiyonda oturur. İd sadece bizim kültürümüzde nefs olarak geçen aşırı isteyen, aşırı talep eden konumundadır.

Böyle kişilik tipleri, ego ile id arasındaki sınırı çizememiş insandır. Sıfır egonun mümkün değildir. Sıfır ego olduğunda insan bitkiselleşir ya da diğer canlılar gibi olur. Ego bizim için uyum sağlayıcı yani kontrol edici sistemdir. Beynimizin ön bölgesinin en önemli fonksiyonu ego fonksiyonudur. Bu diğer canlılarda yoktur. Ego ben demektir. Bizim kültürümüzde ben, benlik, enaniyet, ene olarak geçer. Eski Türkçe'de ene, enaniyet olarak geçer. Benliğe enaniyet denir, bene ise ego denir." değerlendirmesinde bulundu. SÜPER EGODA VİCDAN VARDIR Tarhan, süper egoda kişinin hayatta yaşadıkça çevreden öğrendiği vicdan olarak da tanımlanabilen doğuştan gelen bir parça olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Süper egoda egomuzun bir parçası vardır. Süper ego, kişinin büyüdüğü ortamda ve ailede denetleyici, düzenleyici bir mekanizma olarak çalışır. İnsan sadece ve devamlı egosunun etkisinde kalırsa hep dünyanın merkezinde olmak ister. Her istediği olan bir kimse ise narsistik bir kişi oluyor. Şizofrenide sekonder narsisizm var, Şizofrenik kişiler sadece ben der. Mesela yanında birine kötülük yapılsa ilgilenmez. Birileri bir şeyler konuşuyordur. 'Benim aleyhimde konuşuyorlar' diye düşünür. Kendilerini özel ve üstün görürler. Tıpkı çocuk gibi ben ve diğerleri diye ayırırlar.